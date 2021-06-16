"Врач вместо медсестры": медики рассказали о гигантских проблемах в больницах после медреформы

Медики рассказали о гигантских проблемах в больницах / УНИАН

В Украине с 1 апреля 2021 года заработал второй этап медицинской реформы. В результате уже в июне врачи жалуются на снижение зарплат и катастрофическую нехватку финансирования. Об этом сообщает Обозреватель

С апреля все украинские лечебные заведения второго уровня (стационары и диагностические центры) должны заключить контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на определенные услуги, которые будут оплачиваться по утвержденным тарифам. Цель декларировалась − платить медучреждениям только за фактически выполненную работу.

Однако по факту в больницах началось массовое сокращение, а зарплаты при этом остались прежними. После того, как в Украине снизился уровень заболеваемости коронавирусом, многие стационары и отделения, где медики получали по 300% ковидных доплат, закрываются. В результате врачи будут вновь получать по 10-12 тысяч гривен.

К примеру, в городской больнице №1 Ивано-Франковска врачу-офтальмологу хирургического отделения сообщили о сокращении и предложили перейти на должность медсестры с окладом в 6 тысяч гривен.

По словам главы Киевского профсоюза медработников Сергея Кубанского, после реформы все права распоряжаться деньгами и определять штат больницы были переданы руководителям лечебных учреждений.

"Теперь медицинский директор сам назначает себе зарплату в 100 тысяч гривен, а медсестре – минимальную. В больницах кто-то заключил 20 контрактов, а кто-то 6. В результате денег не хватает ни на зарплаты, ни на материалы, ни на коммуналку. Сокращают людей уже сейчас, а к концу года, если не вернется тот самый ковид, на улицу пойдет половина медиков", – рассказала львовская медсестра по имени Виктория.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.

Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.

В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в Министерстве финансов, ​такое увеличение так и не было согласовано​.