Кабмин увеличил зарплаты медикам: кому и когда ждать доплат

Кабмин увеличил зарплаты школьным медикам / pixabay

Кабинет министров повысил на 20% от должностного оклада заработные платы медицинским работникам учебных заведений на время карантина с 1 января 2021 года.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 3 февраля, с 1 января школьные медики получат в среднем почти на тысячу гривен больше, в зависимости от тарифного разряда.

При этом он добавил, что надбавка будет действовать до отмены карантина.

"Образовательные учреждения — это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена коронакризиса. Кроме того, напомню, что правительство еще в январе повысил выплаты всем украинским учителям почти на 20%. Повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей нашего правительства", — заявил Шмыгаль.

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