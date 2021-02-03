Кабмин увеличил зарплаты медикам: кому и когда ждать доплат

Школьные медики получат в среднем почти на тысячу гривен больше, в зависимости от тарифного разряда.
Кабинет министров повысил на 20% от должностного оклада заработные платы медицинским работникам учебных заведений на время карантина с 1 января 2021 года.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 3 февраля, с 1 января школьные медики получат в среднем почти на тысячу гривен больше, в зависимости от тарифного разряда.
При этом он добавил, что надбавка будет действовать до отмены карантина.
"Образовательные учреждения — это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена коронакризиса. Кроме того, напомню, что правительство еще в январе повысил выплаты всем украинским учителям почти на 20%. Повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей нашего правительства", — заявил Шмыгаль.
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Выплаты украинским медикам – о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
- Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
- В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, такое увеличение не было согласовано.