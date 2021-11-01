Зарплаты в Украине: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего

Зарплата в Украине / УНИАН

За год средняя зарплата в Украине выросла на более чем 21%. Самые высокие зарплаты остаются в сфере авиационного транспорта – более 27 тысяч гривен, сообщили в Государственная служба статистики.

Среднемесячная заработная плата украинца за январь-сентябрь 2021 года составляла 13 604 гривен. За год она выросла на 21,5%. Больше всего в процентном значении выросли зарплаты у медиков – на 41,9%. Правда средняя зарплата составляет только 11 516 гривен.

В какой сфере зарплаты выросли больше всего

Авиационный транспорт – на 28,7% до 27 084 гривен и это остается самой высокой зарплатой в Украине, как сообщили в Госстате.

Информация и телекоммуникации – на 28,1% до 24,9 тысячи гривен.

Финансовая и страховая деятельность – на 15,5% до 23 277 гривен.

У педагогов – на 28,5% до 11 512 гривен.

В какой сфере самая низкая зарплата

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность". Они выросли за год на 18,5% до 8 009 гривен. В Госстате производили расчеты за период с января по сентябрь 2021 года и сравнивались с аналогичным промежутком времени в прошлом году.

Премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средняя зарплата в Украине в 2022 году должна составить 15 258 гривен. Согласно прогнозам, в конце следующего года средняя заработная плата в стране должна вырасти до 17 500 гривен. При этом в Кабмине обещают работать надо тем, чтобы номинальная зарплата соответствовала реальным расходам.

Также в Кабмине рассказали, что в 2022 году минимальная зарплата в Украине возрастет до 6 500 гривен. Минимальная зарплата врача вырастет до 20 тысяч гривен, а младшего персонала – до 13 тысяч гривен.