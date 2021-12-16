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Прожиточный минимум 2022: когда ждать повышения

16 декабря 2021, 19:11
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Повышение прожиточного минимума произойдет в 2022 году.

кошелек, зарплата
Прожиточный минимум вырастет летом / familyshare.com

Верховная Рада утвердила прожиточный минимум на 2022 год, который прописан в принятом госбюджете-2022.

В последний раз прожиточный минимум вырос 1 декабря 2021 года, поэтому 1 января 2022 года он останется без изменений и в расчете на одного человека на месяц составит 2393 гривны.

В то же время, ближайший рост предусмотрен летом. С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 2508 гривен. А с 1 декабря - до 2589 гривен.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет: с 1 января 2022 года — 2100 гривен; с 1 июля 2022 года — 2201 гривна; с 1 декабря 2022 года — 2272 гривны.

Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2022 года — 2618 гривен; с 1 июля 2022 года — 2744 гривны; с 1 декабря 2022 года — 2833 гривны.

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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января 2022 года — 2481 гривна; с 1 июля 2022 года — 2600 гривен; с 1 декабря 2022 года — 2684 гривны.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2022 года — 1934 гривны; с 1 июля 2022 года — 2027 гривен; с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи:с 1 января 2022 года — 2102 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов:с 1 января 2022 года — 2102 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры:с 1 января 2022 года — 1600 гривен.

Напомним, в Украине, согласно законодательству, в том случае, если человек оформил субсидию на законных основаниях, а затем у него изменились жизненные обстоятельства в лучшую сторону, то от помощи необходимо отказаться. Такая ситуация чаще всего возникает в случае, когда субсидиант поменял место работы и у него существенно выросла заработная плата.

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