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В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

9 октября 2021, 10:22
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Не смогут получить субсидии лица, у которых есть задолженность по уплате алиментов, а также те, кто совершил покупку на более 50 тыс. грн.

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Названы категории граждан, которые не получат субсидию / delo.ua

Министерство социальной политики Украины опубликовало список граждан, которым не будет назначаться субсидия. В частности, не будут иметь право на получение субсидии лица, у которых есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев.

Кто не может получить субсидию в Украине

Согласно информации на сайте Минсоцполитики, субсидия не назначается, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме; 230 кв. метров - для индивидуальных домов. Исключение — детские дома семейного типа, многодетные семьи, приемные семьи, жилые помещения для лиц с инвалидностью, передвигающихся на колясках, обеспеченные из бюджета и т.д.

"Субсидия не назначается, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, который превышает 100 тысяч гривен, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Также права на субсидию не имеют домохозяйства, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн. Это может быть покупка земельного участка, квартиры, дома, другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, покупка безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов и т.д.)

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Не назначается субсидия и лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.

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Как сообщал Главред, субсидию в Украине уже оформили более 2,5 миллиона граждан, и ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер помощи составит около 1900 - 2000 гривен на домохозяйство. Но некоторые граждане смогут получить гораздо больше. В отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать суммы в 5,7 или 10 тысяч гривен. Это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа.

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