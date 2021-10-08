Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

Кто получит субсидию размером в 10 тысяч гривен / ru.slovoidilo.ua

Субсидию в нашей стране уже оформили более 2,5 миллиона граждан, и ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер помощи составит около 1900 - 2000 гривен на домохозяйство.

Но некоторые граждане смогут получить гораздо больше, сообщили в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

В отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать суммы в 5,7 или 10 тысяч гривен.

Это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа.

Куда обращаться для оформления субсидии:

к представителю территориальной общины или в ЦНАП,

в орган социальной защиты населения,

отправить документы через Укрпочту,

онлайн на сайте Минсоцполитики (для этого нужно иметь электронные средства идентификации - цифровую подпись).

В ведомстве также обратили внимание, что вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся "на постоянном особом контроле правительства и руководства министерства социальной политики". И накануне старта отопительного сезона они проводят постоянный мониторинг ситуации по начислению таких льгот в регионах.

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Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.