Украинцам раздадут субсидии на коммуналку деньгами: кто их получит

Украинцам раздадут субсидии на коммуналку деньгами / УНИАН

Тем людям, которые получают субсидии на оплату услуг ЖКХ и проживают в регионах, уже вошедших в "красную" карантинную зону, увеличат государственную помощь. В комментарии Обозревателю эксперт и директор департамента социальной политики "Института местного развития" Антон Левицкий отметил, что в таких регионах субсидии увеличатся на 100−600 гривен.

В "краснозонных" областях на 50% увеличивают социальные нормативы потребления холодной и горячей воды, газа и электричества, которые учитываются при назначении субсидии.

Поскольку социальная помощь в Украине монетизировали, домохозяйства, экономящие воду, свет и газ, смогут оставить эти средства себе.

"Увеличение составляет в среднем от 100 до 300 гривен и касается только тех услуг, потребление которых зависит от человека. Самое дорогое — горячая вода. Стоит отметить, что 80% получателей субсидий — пенсионеры, у них состав семьи 1−2 человека. Потому в среднем и получается такая сумма. Если посчитать на 4-х человек (2 родителей и 2 детей), получится максимум около 600 гривен, но это лишь в том случае, если семья пользуется горячей водой", — пояснил он.

Левицкий также отметил, что отопление "занимает" 80% субсидии, потому все остальные платежи на этом фоне не так заметны.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.