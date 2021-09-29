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Будет катастрофа: США грозит наступление дефолта

29 сентября 2021, 20:57

У Конгресса еще есть время до 00:01 пятницы, 1 октября, чтобы принять документы, иначе США может столкнуться с так называемым шатдауном.

США
США грозит дефолт / Reuters

Конгресс США до 18 октября должен повысить установленный законом потолок государственного долга или временно отменить ограничения на заимствования, если это не произойдет, то федеральное правительство Штатов может остаться без денег, в результате чего случится дефолт.

По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен дефолт, который может быть объявлен менее, чем через три недели, приведет к неконтролируемой рецессии и финансовому кризису.

"Это было бы губительно для американской экономики, для глобальных финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая безопасность окажется под угрозой из-за задержки выплат", – сказала Йеллен.

Помимо этого чиновница добавила, что бездействие Конгресса может привести к задержке выплат пенсий, зарплат военнослужащих и росту процентных ставок по кредитным картам, кредитам на автомобили и ипотеке. Также она допустила, что вероятный дефолт заставит страны отказаться от доллара, как от мировой резервной валюты.

В то же время министр выразила мнение, что бездействующий Конгресс может быть опаснее для экономики, чем пандемия коронавирусной болезни.

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"Как бы болезненно это ни было, неспособность решить проблему лимита задолженности и дефолт по нашим национальным обязательствам будет гораздо хуже. Вероятно, это спровоцирует исторический финансовый коллапс и приведет нашу экономику к рецессии", – заявила глава Минфина.

В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой".

По его словам, уже в третий раз долг США приближается к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах. Раньше, когда вопрос оказывалось в центре внимания, все удавалось исправить. Джейми Димон отметил, что "Штаты никогда не должны даже приближаться к этой линии".

Лимит американского госдолга составляет 28,4 трлн долларов. Однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, подскочив к 28,43 трлн долларов. Конгресс должен принять окончательное решение по лимиту госдолга до 18 октября.

В свою очередь республиканцы утверждают, что готовы поддержать законопроект, который позволит правительству продолжить работу до декабря, пока идут прения касательно проекта бюджета на 2022 год, однако отдавать голоса за документ о повышении потолка госдолга они не намерены.

"Мы не хотим помогать демократам поднимать потолок долга, пока они за закрытыми дверями составляют безрассудный налоговый и расходный план исторического масштаба", – заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

У Конгресса еще есть время до 00:01 пятницы, 1 октября, (07:01 по киевскому времени), чтобы принять эти документы, иначе США может столкнуться с так называемым шатдауном (shutdown — остановка, закрытие). Это означает, что правительство не сможет выполнять непервоочередные функции, а большинство государственных служащих будут вынуждены временно не работать.

Так, Конгресс каждый год утверждает бюджетные программы по таким направлениям, как правосудие, наука, энергетика, экология и др., и если конгрессмены или сенаторы не успевают договориться по этим пунктам в срок или если президент отказывается подписать соответствующий документ, правительство вынуждено частично "закрыться".

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