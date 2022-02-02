"Чудес не бывает": эксперт объяснил рекордный скачок цен на продукты в Украине

Цены на продукты / УНИАН

Цены на продукты в Украине рекордно дорожают. Как отмечает эксперт Владимир Лапа, в Украине цена на продукты собственного производства, несмотря на рекордные урожаи выше, чем на эту же украинскую продукцию в зарубежных магазинах.

"Например, в Польше налог на добавленную стоимость (НДС) аграрной продукции составляет 7%, тогда как в Украине 20 процентов. Соответственно, 13% отличие в ценах исключительно за счет налогообложения. Кроме того, объемы бюджетной поддержки аграрного сектора у нас гораздо меньше, чем в Европейском Союзе. А чудес не бывает, и дешевая продукция просто так из воздуха не появляется" , - объясняет Владимир Лапа.

Он также добавляет, что если Украина действительно хочет и готова удешевить стоимость продовольственных товаров, то ей необходимо взять пример Евросоюза - там НДС на продукты значительно ниже, в отличие от нашего.

"Конечно, такие шаги повлекут за собой определенные бюджетные расходы. Не исключено, кстати, что они могут оказаться достаточно существенными. Но так или иначе это вопрос макроэкономического и политического выбора на уровне государства" , - признает эксперт.

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Цены на продукты

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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