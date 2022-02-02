УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Чудес не бывает": эксперт объяснил рекордный скачок цен на продукты в Украине

2 февраля 2022, 21:36

По словам эксперта, дешевая продукция просто так из воздуха не появляется.

супермаркет, продукты, магазин
Цены на продукты / УНИАН

Цены на продукты в Украине рекордно дорожают. Как отмечает эксперт Владимир Лапа, в Украине цена на продукты собственного производства, несмотря на рекордные урожаи выше, чем на эту же украинскую продукцию в зарубежных магазинах.

"Например, в Польше налог на добавленную стоимость (НДС) аграрной продукции составляет 7%, тогда как в Украине 20 процентов. Соответственно, 13% отличие в ценах исключительно за счет налогообложения. Кроме того, объемы бюджетной поддержки аграрного сектора у нас гораздо меньше, чем в Европейском Союзе. А чудес не бывает, и дешевая продукция просто так из воздуха не появляется" , - объясняет Владимир Лапа.

Он также добавляет, что если Украина действительно хочет и готова удешевить стоимость продовольственных товаров, то ей необходимо взять пример Евросоюза - там НДС на продукты значительно ниже, в отличие от нашего.

"Конечно, такие шаги повлекут за собой определенные бюджетные расходы. Не исключено, кстати, что они могут оказаться достаточно существенными. Но так или иначе это вопрос макроэкономического и политического выбора на уровне государства" , - признает эксперт.

Читайте такжеЦены на сахар будут рекордными: в Украине на 20% подорожают продукты

Реклама

Цены на продукты

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте также:

viber
продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «"Чудес не бывает": эксперт объяснил рекордный скачок цен на продукты в Украине». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя женитьсяСвадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться "Я в шоке, посмотрите!": Тринчер показала свою грудь спустя 2 недели после пластики"Я в шоке, посмотрите!": Тринчер показала свою грудь спустя 2 недели после пластики В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогВ моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминог Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работПосевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВ Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогоде
21:45

Одиозный нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат

21:36

"Чудес не бывает": эксперт объяснил рекордный скачок цен на продукты в УкраинеВидео

21:18

Синоптик рассказал, когда в Украину ворвется потеплениеВидео

21:14

Путин выдвинул очередные обвинения в адрес Украины и НАТО

20:37

Сбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везениемВидео

Реклама
20:30

Кремль хочет выгнать из страны аккредитированные СМИ Германии: причинаВидео

20:28

Кабмин утвердил план вакцинации от коронавируса на 2022 год

20:16

В США назвали план России для вторжения в УкраинуВидео

20:13

"Границам Украины грозят 125 000 военных РФ": Джонсон записал ролик после визита в КиевВидео

20:08

Анатолий Анатолич поведал, как детям получить визу в США

20:05

В Хмельницкой области мужчина повесил кота за то, что животное ело из его тарелки

19:30

Пришел пьяным к позициям ВСУ, потому что "устал от войны": на Донбассе задержали боевика-рецидивиста

19:23

По примеру Финляндии: что будет после отмены призывамнение

19:16

"Нет достоверных или теоретических дат начала агрессии РФ" - КулебаВидео

19:15

Украинцы считают себя несчастной нацией: какое место заняла страна в рейтинге

19:12

Голос країни-12: для победителя шоу ввели специальный суперприз

19:09

"Дом вдали от дома": в Киеве презентуют фильм об уникальном месте для семей с онкобольными детьмиВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

18:52

Расстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналосьВидео

18:50

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

Реклама
18:42

Кровавая бойня в Днепре: дочь погибшей Лебединец признали сиротойВидео

18:32

"Сильный запах газа": в Кропивницком вспыхнула многоэтажка, есть жертва, пострадали дети

18:25

Умерла икона итальянского кино, актриса Моника Витти

18:25

Больные с кислородом: "Метинвест" оказал бесплатную помощь больницам Мариуполя и Покровска

18:25

Какой напиток может вызвать внезапную остановку сердца - ответ ученых

18:21

"Мы никогда не скрывались": Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФВидео

18:07

Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022Видео

17:47

Выпустил в голову пули: загадочно погиб еще один нацгвардеец из Днепропетровской областиВидео

17:38

В Украине увеличилось количество медучреждений для бесплатной пересадки костного мозга

17:37

День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

17:30

В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street JournalВидео

17:00

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

16:42

Дистанционная школа Dar School: как выглядит образование для будущего детей новости компании

16:40

ЕС готовит "огромный пакет санкций" против РоссииВидео

16:35

Вупи Голдберг уволили с работы из-за расистских замечаний о Холокосте

16:35

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

16:28

Стрельба в центре Киева: возле СБУ снова палят из автомата, на этот раз есть раненыйВидео

16:19

Укрзализныця начинает работать с обновленным Наблюдательным советом

16:10

"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

16:02

Вакуумные туалеты с сенсорными кнопками слива: Укрзализныця запустила новые вагоныФотоВидео

Реклама
15:56

Юрий Романенко. Украина показала миру зубы и правильно сделалаВидеоблоги

15:50

Снежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоВидео

15:34

Полмиллиона гривен на подделке COVID-сертификатов в месяц: на Закарпатье разоблачили врача-аферистаВидео

15:29

Подростки в Украине получат деньги за COVID-вакцинацию: правительство расширило программуВидео

15:23

4 дня не появлялась дома: 8-летний ребенок пешком ушел в Киев на поиски мамыВидео

15:15

Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле

15:14

Виталий Портников. Жесткие требования Байдена к ПутинуВидеоблоги

15:00

На предприятиях "Метинвеста" прошли обыски - иноСМИ

14:55

Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

14:52

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потеплениеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять