"Подсолнечное масло за 75 гривен, гречка - за 65": эксперт спрогнозировала подорожание продуктов

Эксперт спрогнозировала подорожание продуктов / ua.depositphotos.com

В 2022 году в Украине продолжится рост цен на продовольствие. Такой прогноз озвучила эксперт и заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало, сообщает портал КП в Украине.

Первой, говорит эксперт, как в прошлом году, в Украине вырастет цена на подсолнечное масло.

"Падение объемов мирового производства масличных культур привело к стремительному росту мировых цен на масло и шрот (концентрированный корм; побочный продукт производства растительного масла – Главред) и отразилось на внутреннем продовольственном рынке Украины, где цена на подсолнечное масло выросла на 85%. В начале января оно стоило в среднем 61,43 гривны за литр. В ближайшее время прогнозируется сезонное увеличение отпускной цены семян подсолнечника, что отразится на росте цены подсолнечного масла. Через полгода оно может подорожать на 20% − до 75 гривен/литр", − сказала Сало.

По мнению эксперта, будет продолжать дорожать и самая популярная среди украинцев крупа – гречневая. Ожидается, что цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20% и превысить показатель в 65 гривен за килограмм. Прогнозируется также и подорожание других круп - ячневой (на 10-12%), пшенной (10-15%).

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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