В Украине подскочит цена на лук: популярный овощ подорожает к середине весны

Лук в Украине подорожает еще на 25% - эксперты / ua.depositphotos.com

Цена на репчатый лук в Украине в среднем составляет около 15 гривен за килограмм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года овощ подорожал более чем на 70%. В связи с низким урожаем цена килограмма уже к середине весны может достигнуть 20 гривен.

В эфире программы Сніданок з 1+1 эксперты рассказали о том, что цены на лук в магазинах и на рынках могут резко вырасти уже к середине весны. Сейчас овощ стоит около 15 гривен, а в ближайшем будущем его стоимость может составить 20 гривен.Читайте такжеПустые полки и взлет цен: украинцам раскрыли сценарий подорожания продуктов

В Ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса подчеркнули, что в среднем, в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, цена на лук взлетела более чем на 70%.

Напомним, ранее эксперты рассказали о том, что в январе 2022 года в Украине увеличился спрос на лук. Ситуация спровоцирована низким урожаем и повышением цен на энергоносители. Кроме того, цена на зеленый лук в апреле может достичь 18-20 гривен за 100 грамм.

Также в Украинском союзе промышленников и предпринимателей заявляли, что высокие цены на энергоносители спровоцируют подорожание овощей. Тепличная отрасль погрузилась в серьезный кризис, а стоимость овощей может взлететь минимум на 40%. В такой ситуации отечественные продукты могут проигрывать конкуренцию на рынке импортным овощам.

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