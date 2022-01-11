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Цены в 2 раза больше импортных: украинцам придется переплачивать за отечественные овощи

11 января 2022, 13:14
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Стоимость овощей и зелени стала критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией.

Цены на отечественные овощи пойдут вверх / Униан

Украинцам придется платить за отечественные овощи в два раза больше, чем за импортные.

Как сообщили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), высокие цены на энергоносители заставят тепличные хозяйства повышать цены на свою продукцию.

В связи с этим стоимость украинских овощей будет в 2 раза больше импортных. К тому же значительно подорожавший газ может привести к полной остановке тепличной отрасли Украины.

В УСПП отметили, что уже на данный момент инфляция в промышленности побила исторический рекорд и достигла 57%.

"Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией в 11% станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке. Минимум 50% производств получат убытки", – говорят эксперты.

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При этом тепличные хозяйства не выдерживают конкуренции и закрываются

В связи с ростом тарифов на газ цена на овощи и зелень стала критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией, констатируют в УСПП.

"Поэтому некоторые из украинских комбинатов уже закрылись. В т.ч., один из крупнейших в Европе, расположенный под Киевом", – отметили эксперты.

Читайте также"Талоны на еду": у Зеленского предупредили о росте цен на продовольствиеПри этом эксперты выразили убеждение, что сложившаяся ситуация неминуемо приведет к росту цен на украинские тепличные овощи. Исходя из прогнозов, подорожание составит минимум 40%, но и это не спасет ситуацию.

"Ведь потребитель не будет покупать, например, украинскую рукколу по 60 грн, когда рядом на прилавке итальянская – за 35 грн", – тмечают в УСПП.

Более того, высокие цены на энергоносители могут привести к остановке тепличной отрасли. И, как следствие, полном исчезновении с прилавков отечественных овощей.

"В УСПП считают, если срочно не вмешаться в ситуацию, то, с большой вероятностью, за зиму Украина может потерять целую тепличную отрасль. Ведь "консервация" тепличных конструкций технологически невозможна", – заявили эксперты.

Стоит отметить, что цены в Украине в 2021 год выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Только за декабрь прошлого года потребительские цены выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.

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Автор: Сергей Кущ
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