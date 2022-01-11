Помидоры по 240 гривен за кило: украинцев шокировали космическим подорожанием

За рубежом государство компенсирует производителям часть стоимости энергоносителей, чего нет в Украине.
В связи с высокими ценами на энергоносители вынуждены будут существенно, как минимум, на 40%, поднимать цену на свою продукцию отечественные тепличные хозяйства, заявил президент ОО Украинская организация защиты потребителей услуг Олег Титамир.
Как пояснил он в комментарии Фактам, поскольку в себестоимости их продукции доля энергоресурсов составляет 50−60%, то, из-за газовых тарифов, цена на украинские овощи и зелень становится критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией из Турции, Нидерландов, Польши.
Эксперт говорит, что в зарубежных странах государство компенсирует производителям часть стоимости энергоносителей, чего нет в Украине.
"Да и на внутреннем рынке вряд ли украинские потребители будут покупать, например, помидоры по 240 грн за килограмм, если польские будут продаваться по 120 грн. Кстати, некоторые тепличные комбинаты вынуждены были прекратить деятельность, и неизвестно, возобновят ли они производство в будущем, ведь "расконсервация" тепличных конструкций является технологически очень сложным процессом", - добавил Титамир.
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