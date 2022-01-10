"Золотые" сахар и газ: на что больше всего в Украине выросли цены в 2021 году

Цены в Украине / УНИАН

Цены в Украине в 2021 год цены выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Как сообщает Госстат, потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.

Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Что подорожало больше всего

Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 23,2%.

Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).

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Цены на продукты

На 15% выросли цены продуктов и услуг образования.

Продукты питания подскочили за год на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца.

За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.

Что еще подорожало:

хлеб на 15,8%,

мясо на 9,3%,

макароны на 9,1%,

масло на 8,9%.

Кроме того, выросли цены на транспорт на 10%.

Что подешевело в 2021 году

Удешевление за год произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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