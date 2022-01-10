"Золотые" сахар и газ: на что больше всего в Украине выросли цены в 2021 году

Инфляция в Украине достигла максимума за последние четыре года.
Цены в Украине в 2021 год цены выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.
Как сообщает Госстат, потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.
Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.
Что подорожало больше всего
Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 23,2%.
Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).
Цены на продукты
На 15% выросли цены продуктов и услуг образования.
Продукты питания подскочили за год на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца.
За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.
Что еще подорожало:
- хлеб на 15,8%,
- мясо на 9,3%,
- макароны на 9,1%,
- масло на 8,9%.
Кроме того, выросли цены на транспорт на 10%.
Что подешевело в 2021 году
Удешевление за год произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.
Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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