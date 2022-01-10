Цены на водку, пиво и вино взлетят: украинцев предупредили о подорожании алкоголя

В Украине вырастет стоимость алкоголя / УНИАН

В связи с изменением налогового законодательства в Украине ставка, в том числе на алкоголь, будет определяться в гривнах, а не как раньше — в процентах от стоимости товара.

Принятый Радой и одобренный президентом закон №5600 увеличил налог на алкоголь на 5%.

Новшества касаются и реализации ликероводочной продукции.

Как пояснила юрист Нина Бец, когда стоимость алкоголя будет расти, доля акцизного налога в соотношении к цене будет снижаться.

"Если поразмыслить, это значит, что покупатели заплатят за такое повышение, но уже раздаются заявления от производителей, что цена не будет прежней", — объяснила она.

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В то же время для розничных магазинов закон №5600 вносит положительные изменения в части акцизов. Как утверждает старший юрист ЮФ Антика Александр Третьяков, уплата акцизного налога производителем, а не продавцом значительно упростит администрирование налогов и облегчит существование торговцев, которые продают алкоголь и сигареты.

Таким образом, можно говорить об упрощении налогового учета. Суть в том, что акцизы теперь будут заботой производителя или импортера.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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