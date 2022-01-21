Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривны

Глобальный тренд на ослабление нацвалюты еще не сломлен, говорят эксперты.
Стремительный рост курса доллара связан с сочетанием ряда факторов. По мнению экспертов, девальвационный всплеск в январе — типичное явление, связанное с возобновлением деловой активности после новогодних праздников.
Девальвационное давление на валюты развивающихся стран генерирует ожидаемое ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы США в ответ на стремительное ускорение инфляции, говорится в материале Фокуса.
По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, пока трудно прогнозировать точку остановки девальвации: "Но, вероятно, часть покупателей попробует зафиксировать прибыль в зоне 28,6-29 USDUAH, что позволит курсу стабилизироваться. Однако полную стабилизацию можно будет рассматривать лишь при поступлении позитивных новостей".
Эксперт отмечает, что глобальный тренд на ослабление нацвалюты еще не сломлен.
В свою очередь, эксперт Дмитрий Чурин, исходя из технического анализа графика курса украинской гривны к доллару, прогнозирует, что девальвация нацвалюты может продолжиться до уровня 29,50 USDUAH в ближайшие два месяца.
Таким образом, Украина вплотную приблизится к историческому антирекорду курса гривны к доллару около 30 USDUAH, который зафиксировали в феврале 2015 года на фоне эскалации российской агрессии и истощения золотовалютных резервов НБУ до уровня $5,625 млрд (по состоянию на 1 марта 2015 года).
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