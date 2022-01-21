УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривны

21 января 2022, 03:48
Прослушать новость
Остановить

Глобальный тренд на ослабление нацвалюты еще не сломлен, говорят эксперты.

доллар, курс доллара
/ Фото pixabay.com

Стремительный рост курса доллара связан с сочетанием ряда факторов. По мнению экспертов, девальвационный всплеск в январе — типичное явление, связанное с возобновлением деловой активности после новогодних праздников.

Девальвационное давление на валюты развивающихся стран генерирует ожидаемое ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы США в ответ на стремительное ускорение инфляции, говорится в материале Фокуса.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, пока трудно прогнозировать точку остановки девальвации: "Но, вероятно, часть покупателей попробует зафиксировать прибыль в зоне 28,6-29 USDUAH, что позволит курсу стабилизироваться. Однако полную стабилизацию можно будет рассматривать лишь при поступлении позитивных новостей".

Эксперт отмечает, что глобальный тренд на ослабление нацвалюты еще не сломлен.

В свою очередь, эксперт Дмитрий Чурин, исходя из технического анализа графика курса украинской гривны к доллару, прогнозирует, что девальвация нацвалюты может продолжиться до уровня 29,50 USDUAH в ближайшие два месяца.

Реклама

Таким образом, Украина вплотную приблизится к историческому антирекорду курса гривны к доллару около 30 USDUAH, который зафиксировали в феврале 2015 года на фоне эскалации российской агрессии и истощения золотовалютных резервов НБУ до уровня $5,625 млрд (по состоянию на 1 марта 2015 года).

Читайте такжеРезкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривны

Читайте еще:

viber
доллар курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривны». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 январяАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 января В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитВ моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодит Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаГречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицита Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуПриметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в беду
03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривны

03:22

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:11

Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

02:10

"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

Реклама
01:29

Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его питьВидео

01:07

В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

00:07

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

20 января, четверг
23:59

Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температурыВидео

23:33

Поехали в отпуск, а жена родила во время тура по Европе: молодой семье вручили счет на 90 тысяч евроВидео

23:32

Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркалоВидео

22:47

Тело младенца неделю лежало в ванночке: под Винницей родители не хотят хоронить умершего ребенкаВидео

22:30

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

22:00

Заражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на ЛьвовщинеВидео

21:53

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

21:33

Связали веревкой и избивали до полусмерти: под Одессой жестоко издевались над подросткомВидео

21:19

Легенду мирового футбола Пеле срочно госпитализировали со смертельным заболеваниемВидео

20:59

Какие продукты снижают риск инфаркта - ответ диетолога

20:41

В США осадили РФ: никогда не обещали не расширять НАТО на ВостокВидео

Реклама
20:37

Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаВидео

20:30

Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границВидео

20:29

Атака РФ на Украину обернется усилением НАТО и финишем диалога: в США сделали предупреждение МосквеВидео

19:49

Не поделили котлеты: в школе Киева повар и уборщица устроили драку на глазах у детейВидео

19:37

Три главных ошибки с весом после похудения - ответ эндокринолога

19:35

Донбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россиямнение

19:30

Встреча Зеленского и Путина в Анкаре: Эрдоган объявил об инициативе по переговорам Украины и России

19:24

"Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил ПутинаВидео

19:12

В Украине резко усилится мороз: синоптик назвала датуВидео

18:56

Метро по 22 гривны: в КГГА раскрыли планы по повышению цен на проездВидео

18:48

Гуси в стиле джаз и киборг, поющий душой: что зрители увидят в первом выпуске шоу Голос країни-12Видео

18:48

Отключение от SWIFT, санкции против СП-2 и окружения Путина: в США готовят удар по РФ из-за УкраиныВидео

18:43

Могли убить: в Турции в каюте судна нашли повешенного украинского морякаВидео

18:07

Невероятный успех в деньгах, работе и любви: кто из знаков станет везунчиками в 2022 годуВидео

17:49

США ударили новыми санкциями по соратникам Медведчука и ЯнуковичаВидео

17:47

Жена Усика удивила внешним видом после пластикиВидео

17:40

Украина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении РоссииВидео

17:30

Кусай локти, Дзидзьо! Slavia на Кубе едва прикрыла грудь откровенным купальником

17:26

Поймали "на горячем": в Ровно копы накрыли бордель с путанами прямо во время утехВидео

17:25

Ученые нашли необычную пользу от употребления кофе

Реклама
17:10

День Соборности Украины 2022: дата, будет ли выходной

17:05

Украине грозит новый штамм гриппа Cambodia: что известноВидео

17:00

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

16:40

Лечебные ванночки для ног: проверенные способы, которые снимут усталость

16:38

Риск исчезновения продуктов с прилавков: в АТБ рассказали, к чему готовитьсяВидео

16:10

Украина готова к переговорам с США и Россией на уровне МИД: Кулеба ждет диалога с ЛавровымВидео

16:09

Семья неделю держит тело умершего младенца в доме: отец отказывается его хоронить

15:55

Резкий взлет цен на бензин: украинцев предупредили о новом подорожанииВидео

15:36

"Язиката хвеська!": Леся Никитюк в соблазнительном боди поиграла язычком на камеру

15:30

РФ должна гарантировать мир на Донбассе: Зеленский выдвинул условие МосквеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять