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Доллар пробьет новую высоту: появился прогноз резкой девальвации гривны

28 января 2022, 02:13
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До конца недели доллар может еще более укрепиться, не исключили эксперты.

Доллары
/ Униан

Причиной резкого подорожания доллара стало то, что импортеры, население и другие участники рынка продолжают активно избавляться от гривны, рассказал финансовый аналитик Андрей Гойлов.

В комментарии Сегодня он пояснил, что сложившаяся ситуация создает избыточный спрос на иностранные валюты и традиционное возмещение НДС экспортерам в конце месяца может лишь ухудшить ситуацию.

"Пока резервы НБУ позволяют удержать гривну от падения, аналогичного 2015 году. При этом важно отметить, что экономическая ситуация сейчас намного лучше, чем 7 лет назад. Решение проблемы лежит исключительно в политической плоскости", – уверяет эксперт.

По мнению Гойлова, до конца недели доллар укрепится на позиции 28,95 грн, а единая европейская валюта вырастет к отметке 32,65 грн.

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