Доллар резко взлетел: украинцев предупредили о новом рекорде

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В Украине наличный курс доллара может достичь отметки 40 грн. По мнению нардепа Ярослава Железянка – это лишь вопрос времени, причем непродолжительного.

Как подчеркнул он в Telegram, сегодняшний рост курса – это результат заблокированного экспорта, а также нехватки денег.

Это означает, что НБУ придется включить печатный станок, что подтолкнет инфляцию.

"Думаю, не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все от цен на топливо, до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность", – пишет Железняк.

Вместе с тем курс доллара в обменниках Украины продолжает удивлять и держится на очень высоком уровне, свидетельствуют данные специализированного сайта Минфин.

В пятницу, 20 мая, средний курс покупки составил 36 грн/долл, а курс продажи – 36,8 грн/долл.

Однако среди предложений можно найти курс продажи и за 36,5 грн/долл и за 38 грн/долл.

НБУ прорабатывает различные варианты возобновления полноценной работы межбанковского валютного рынка и возвращения к "плавающему" курсу гривны. Если это произойдет, следует ожидать существенной девальвации украинской национальной валюты.

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