Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожания

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После новогодних и рождественских праздников курс гривны в Украине резко пошел вниз.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5−0,8%, рассказал Фактам финансовый аналитик Вадим Иосуб.

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7−27,9 грн, не исключил он.

В свою очередь эксперт Андрей Гойлов прогнозирует, что на текущей неделе доллар относительно гривны укрепится к уровню 27,65 грн.

Также, по мнению экспертов, влияние на курс гривни оказывает геополитическая ситуация.

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Вместе с тем финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавил, что Рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, и спрос на валюту с их стороны увеличивается. Также рынок следит за геополитической ситуацией, ходом переговоров по деэскалации конфликта на востоке Украины и новостями по штамму Омикрон, но пока не закладывает эти риски в свои движения.

"В ближайшее время курс будет направлен к отметке 27,75 гривен за доллар. Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ попытается сдерживать ослабление гривни", - резюмировал он.

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