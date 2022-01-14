Доллар ушел в отрыв: украинцам назвали новый курс

/ УНИАН

В январе обменный курс в Украине может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.

Финансовые аналитики ожидают курс в коридоре 27,45-28 гривен/доллар, пишет РБК-Украина.

Они отмечают, что с первых торгов на межбанке в новом году были заметны девальвационные ожидания участников рынка.

Эксперты говорят, что в начале года всегда есть место сезонному фактору, когда гривна обычно ослабевает. В это время многие экспортеры не спешат продавать валюту, в том числе из-за отпускного периода.

В этом году добавилось еще и крупное погашение ОВГЗ, после которого нерезиденты решили выйти из бумаг и начали покупать инвалюту. Чтобы не допустить резких колебаний курса, НБУ в начале года продал около 100 млн долларов.

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Читайте такжеДоллар взлетел: украинцам раскрыли неожиданный сценарий с курсомВместе с тем собеседники уточнили, что основной триггер на валютном рынке - это все же новостной фон вокруг переговоров РФ и НАТО, а также возможные эскалации на границе.

Еще один важный фактор - по-прежнему высокая стоимость энергоресурсов. Кроме того, крупные импортеры энергоносителей и бытовой техники уже активизировали закупки валюты, оказывая давление на курс. Также начался период покупки валюты нерезидентами для вывода дивидендов своим материнским компаниям

Все эти факторы продолжат давление на гривну в ближайшее время, добавили аналитики.

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