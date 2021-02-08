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Эксперт объяснил, почему украинцам не светят европейские зарплаты

8 февраля 2021, 10:30
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Алексей Кущ рассказал что нужно украинцам для того, чтобы получать высокие зарплаты.

зарплата
Эксперт спрогнозировал размер зарплат в Украине / фото: blog.i.ua

Существующая в Украине сырьевая модель экономики приводит к постоянной деиндустриализации (разрушению промышленного потенциала), что не может привести к высоким зарплатам, заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, для того, чтобы получать высокие зарплаты, условно нужно производить товары с высоким уровнем добавочной стоимости.

"В сырьевых странах высокие зарплаты возможны только при наличии высоких сырьевых рент, как, например, в Саудовской Аравии, или за счет небольшого числа населения, как в Норвегии. Если сырьевых рент недостаточно, то и уровень зарплат не настолько высок – например, в той же России, которая тоже является нефтяно-сырьевой страной, уровень зарплат гораздо ниже, так как нефтяных рент на всех не хватает", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в развитых странах причиной высоких зарплат является высокий уровень добавочной стоимости, однако в Украине этого сделать не получится.

Аналитик говорит, что в Украине есть "потолок" роста доходов из-за того, что ввиду деиндустриализации экономики, основные потребительские товары – импортные и в случае роста доходов растет и покупательская способность (импорта становится больше).

По его словам, выходом является переход от сырьевой модели к производству товаров с высоким уровнем добавочной стоимости.

"Иными словами, чтобы выйти на уровень Турции по доходам, нужно иметь порядка 250 миллиардов долларов экспорта, на уровень Польши – 350-400 миллиардов, то есть увеличить потенциал экспорта 2-3 раза", - подсчитал эксперт.

Он добавил, что экономическая модель Украины сама по себе отсекает возможность роста.

"Раньше у нас применялась модель фиксированного курса валют, при которой росли не только зарплаты, но и торговый дефицит, что приводило к обвалу гривны в полтора-два раза каждые 5-8 лет. Сейчас плавающий курс отсекает увеличение доходов примерно раз в год, то есть система сама себя обнуляет", - резюмировал Кущ.

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Минимальная зарплата в Украине:

  • Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен, почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии и Германии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.
  • По сравнению с другими странами, ситуация все равно не в пользу Украины. По состоянию на 1 января 2021-го 21 из 27 государств-членов ЕС установила минимальную заработную плату.
  • В Украине минималка будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.
зарплаты Алексей Кущ новости Украины
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