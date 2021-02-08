Эксперт объяснил, почему украинцам не светят европейские зарплаты

Эксперт спрогнозировал размер зарплат в Украине / фото: blog.i.ua

Существующая в Украине сырьевая модель экономики приводит к постоянной деиндустриализации (разрушению промышленного потенциала), что не может привести к высоким зарплатам, заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, для того, чтобы получать высокие зарплаты, условно нужно производить товары с высоким уровнем добавочной стоимости.

"В сырьевых странах высокие зарплаты возможны только при наличии высоких сырьевых рент, как, например, в Саудовской Аравии, или за счет небольшого числа населения, как в Норвегии. Если сырьевых рент недостаточно, то и уровень зарплат не настолько высок – например, в той же России, которая тоже является нефтяно-сырьевой страной, уровень зарплат гораздо ниже, так как нефтяных рент на всех не хватает", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в развитых странах причиной высоких зарплат является высокий уровень добавочной стоимости, однако в Украине этого сделать не получится.

Аналитик говорит, что в Украине есть "потолок" роста доходов из-за того, что ввиду деиндустриализации экономики, основные потребительские товары – импортные и в случае роста доходов растет и покупательская способность (импорта становится больше).

По его словам, выходом является переход от сырьевой модели к производству товаров с высоким уровнем добавочной стоимости.

"Иными словами, чтобы выйти на уровень Турции по доходам, нужно иметь порядка 250 миллиардов долларов экспорта, на уровень Польши – 350-400 миллиардов, то есть увеличить потенциал экспорта 2-3 раза", - подсчитал эксперт.

Он добавил, что экономическая модель Украины сама по себе отсекает возможность роста.

"Раньше у нас применялась модель фиксированного курса валют, при которой росли не только зарплаты, но и торговый дефицит, что приводило к обвалу гривны в полтора-два раза каждые 5-8 лет. Сейчас плавающий курс отсекает увеличение доходов примерно раз в год, то есть система сама себя обнуляет", - резюмировал Кущ.

Читайте такжеРост минималки в Украине до 6,5 тысяч перенесли на конец 2021 года

Минимальная зарплата в Украине: