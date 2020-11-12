УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос

12 ноября 2020, 19:39

Был проведен детальный опрос насчет того, какие валюты пользуются доверием украинцев.

Валюта
Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос/ УНИАН

В Украине валютой, которая больше всего доверяют жители страны, является доллар США.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного сотрудниками компании Research & Branding Group. Именно в долларах США большая часть украинцев (42%) назвала самым выгодным и безопасным вариантом хранения своих денежных сбережений.

Евро предпочитают 21% украинцев. А вот национальную валюту, гривну, в качестве средства накоплений сейчас предпочитаю только 6% жителей Украины. Таким образом, уровень доверия к гривне в октябре стал самым низким за период с 2008 года (а по сравнению с прошлым годом сократился вдвое)

Доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, а евро сохранило уровень доверия, как и в 2019 года.

Кроме того, сравнительно более низкий уровень доверия к доллару и евро наблюдается среди пожилых украинцев и среди жителей восточного и южного регионов Украины, а меньше всего доверяют гривне жители центральных областей.

Больше всего оптимистов, которые ожидают укрепления национальной валюты, исследователи обнаружили среди жителей областных центров, а меньше всего их было среди жителей восточных регионов Украины.

Читайте такжеВ НБУ назвали главные причины роста курса доллара

Курс доллара - что было ранее:

Доллар гривна НБУ валюта
Сейчас вы просматриваете новость «Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасываютЭксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор СичТурция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцамЧерная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам Части украинцев выгодно отказаться от накопления пенсий – МинсоцполитикиЧасти украинцев выгодно отказаться от накопления пенсий – Минсоцполитики Пересчет пенсий: на сколько в Украине поднимут надбавку за стажПересчет пенсий: на сколько в Украине поднимут надбавку за стаж
Следующий материал

Последние новости

20:04
Runa презентовала новый клип "Плохое кино"
20:01
Опрос показал, как мало украинцев поучаствовали в опросе Зеленского
20:01
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
19:40
Комаровский раскрыл неожиданный факт о профилактике коронавируса ​ Видео
19:39
Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос Видео
Реклама
19:36
Мэр Кривого Рога попал в больницу – СМИ Видео
19:28
У Зеленского рассказали, как Украине удалось удержать безвиз с Евросоюзом Видео
19:24
Под Полтавой в детском саду жестоко обращались с малышом: шокирующее видео Видео
19:20
А не поторопился ли Зеленский прогнуться под Байдена? мнение
19:19
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
19:13
"Круга напоминает": Кошевой отрастил волосы и усы
19:07
Притула угодил в антисемитский скандал на радио Видео
19:05
Когда на улице нужно надеть маску: в Минздраве назвали условие Видео
19:00
Врач из США раскрыла псевдо-полезные продукты, вызывающие высокое давление Видео
18:57
Жена экс-главы МОЗ Квиташвили умерла из-за халатности врачей Видео
18:45
Как смотреть ТВ в качестве и сколько это стоит
18:35
Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь Видео
18:34
Советник Ермака неожиданно подал в отставку​ Видео
18:32
В Украине ударят по пропаганде России на ТВ: детали нового законопроекта Видео
18:21
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
Реклама
18:20
Больница под усиленной охраной: как лечат Зеленского в Феофании Видео
18:14
Mountain Breeеze в новом состав взорвали Сеть уникальным альбомом
18:08
Европу атаковал новый вирус: хантавирус впервые заразил европейку Видео
18:02
В Египте рухнул вертолет с американскими военными
18:01
Новый губернатор Одесской области призвал одесситов голосовать за Труханова выборы
17:49
Как перенести контакты на новый смартфон: простые, но актуальные способы
17:41
Эксперт рассказал, что ждет Украину после ликвидации Россией торгового представительства​
17:40
Уровень платежей населения за газ катастрофически упал - Ассоциация
17:39
В Черкассах женщину с COVID-19 не пустили в роддом и она родила на улице Видео
17:30
Джордж Лукас раскрыл, каким должен быть оригинальный финал Звездных Войн
17:25
Эпицентр будет работать в выходные дни при выполнении условия
17:13
"Моя PS5 мертва": блогер рассказал, как его новехонькая консоль превратилась в кирпич
16:59
КСУ накрыла эпидемия COVID-19: в суде рассказали о главной проблеме Видео
16:58
Путин расписал ротацию российских миротворцев в Карабахе Видео
16:58
Насморк: врач рассказал, откуда берется и как лечить Видео
16:40
"Останемся на стороне бизнеса": еще один город отказался от карантина выходного дня ​ Видео
16:32
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
16:27
Вице-спикер Рады Стефанчук заболел коронавирусом Видео
16:11
"Будет катастрофа": появилась петиция к Зеленскому об отмене карантина Видео
16:10
Лавров взбеленился из-за позиции Зеленского по Донбассу и призвал Запад надавить на Киев Видео
Реклама
16:02
Как выбрать мед: ученые рассказали, какой мед лучше Видео
15:56
Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам Видео
15:53
Стала известна дата выхода новой игры от создателей Dishonored и Prey Видео
15:47
Есть только миг - Maruv и Даня Милохин презентовали клип Видео
15:39
У Зеленского объяснили, почему его с Ермаком отправили в Феофанию Видео
15:30
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
15:21
Эксперт раскрыла, что нельзя делать в пятницу, 13: кому грозит негатив Видео
15:14
В Азербайджане сделали заявление об автономии для армян в Нагорном Карабахе Видео
15:09
В ногу со временем: в Минцифре рассказали, когда в Украине появится 5G
15:06
Отравление Навального: Россия ударила санкциями по Франции и Германии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять