Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос/ УНИАН

В Украине валютой, которая больше всего доверяют жители страны, является доллар США.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного сотрудниками компании Research & Branding Group. Именно в долларах США большая часть украинцев (42%) назвала самым выгодным и безопасным вариантом хранения своих денежных сбережений.

Евро предпочитают 21% украинцев. А вот национальную валюту, гривну, в качестве средства накоплений сейчас предпочитаю только 6% жителей Украины. Таким образом, уровень доверия к гривне в октябре стал самым низким за период с 2008 года (а по сравнению с прошлым годом сократился вдвое)

Доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, а евро сохранило уровень доверия, как и в 2019 года.

Кроме того, сравнительно более низкий уровень доверия к доллару и евро наблюдается среди пожилых украинцев и среди жителей восточного и южного регионов Украины, а меньше всего доверяют гривне жители центральных областей.

Больше всего оптимистов, которые ожидают укрепления национальной валюты, исследователи обнаружили среди жителей областных центров, а меньше всего их было среди жителей восточных регионов Украины.

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