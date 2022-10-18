Кошельки украинцев "худеют": цены на подсолнечное масло в Украине стали рекордными

Цены на продукты / pixabay, УНИАН

В Украине цены на продукты резко выросли с приходом октября. Подорожание коснулось двух популярных товаров, как подсолнечное масло и яйца.

По данным портала Минфин, крупные сети супермаркетов взвинтили цены на стратегически важные продукты.

Например, средняя стоимость масла "Олейна" на полках магазинов установили на уровне 62,95 грн, а "Щедрый дар" на уровне 65,23 грн.

Согласно динамике индекса среднемесячных цен, стоимость подсолнечного масла достигла максимума, который можно сравнить только с подорожанием в июле 2021 года.

Цены на яйца

Кроме того, десяток куриных яиц уже стоит в среднем 71,87 грн.

При этом стоимость лотка яиц (30 шт.) может варьироваться от 98,20 грн до 162,65 грн.

В соответствии с индексом цен на яица, продукт достиг исторического максимума с 2017 года.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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