Курс биткоина фантастически взлетел на фоне инвестиций от компании Маска

Курс криптовалюты вырос более чем на 10% и установил новый исторический рекорд.
Курс биткоина в понедельник, 8 февраля, установил новый исторический максимум на фоне новости об инвестициях от компании Tesla Илона Маска.
Американский производитель электрокаров Tesla купил биткоинов на $1,5 млрд, говорится в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Производитель электромобилей планирует в будущем интегрировать эту криптовалюту в качестве средства оплаты за продукцию Tesla.
На фоне этой новости курс криптовалюты вырос более чем на 10% и установил новый исторический рекорд, превысив $43 тысячи.
Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 43 750 долларов.
Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:
- Курс биткоина 16 декабря 2020 года впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
- Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
- Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
- Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.
Автор: Адриана Бубновская