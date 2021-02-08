Курс биткоина фантастически взлетел на фоне инвестиций от компании Маска

Курс биткоина фантастически взлетел на фоне инвестиций компании Маска / Фото: Reuters

Курс биткоина в понедельник, 8 февраля, установил новый исторический максимум на фоне новости об инвестициях от компании Tesla Илона Маска.

Американский производитель электрокаров Tesla купил биткоинов на $1,5 млрд, говорится в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Производитель электромобилей планирует в будущем интегрировать эту криптовалюту в качестве средства оплаты за продукцию Tesla.

На фоне этой новости курс криптовалюты вырос более чем на 10% и установил новый исторический рекорд, превысив $43 тысячи.

Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 43 750 долларов.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: