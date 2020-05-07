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"Дальше будет дороже": доллар готовится к новому прыжку – эксперт

7 мая 2020, 05:28

На следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту, считают аналитики.

доллар
На следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту / 1001.ru

В Украине в ближайшее время стоит ожидать подорожании валюты, утверждают финансовые эксперты.

По их мнению, на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления, пишет Сегодня.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, инфляционный тренд никуда не исчез.

"У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - говорит эксперт.

Читайте такжеКогда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантинаКак отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, на минувшей неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет.

"Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают", - добавил аналитик.

Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.

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