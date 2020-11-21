Локдаун убьет почти половину экономики: эксперт шокировал мрачным прогнозом

Больше всех удар полного локдауна почувствует сфера услуг, считает Егор Киян.
В случае введения жесткого локдауна, по оптимистическому сценарию, экономика Украины сократится на 20%, заявил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.
Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, по пессимистическому сценарию обвал экономики может достигнуть 40%.
"Но не нужно бояться этих цифр, ведь многое будет зависеть от поднятия бизнеса в последующие месяцы", - считает эксперт.
Он констатировал, что введение полного локдауна из-за резкого ухудшения показателей эпидемии коронавируса в Украине однозначно будет иметь негативное влияние на экономику страны и больше всего пострадает малый и средний бизнес, как и малообеспеченные слои населения.
По словам эксперта, больше всех удар полного локдауна почувствует сфера услуг, однако есть отрасли, которые почти от него не пострадают.
"Примерно 40-50% нашей экономики составляет сфера услуг. Где-то половина - это кинотеатры, рестораны, кафе - которые действительно могут пострадать от мер правительства. Другая половина - это, например, ИТ-сфера, которую локдаун почти не коснется. То есть 20% от экономики мы уже можем забрать. Плюс у нас есть две ключевые отрасли - аграрная и тяжелая промышленность, которые приносят где-то от 30% до 50% ВВП страны. На них карантин также сильно не повлияет, но около 15-20% пострадают из-за уменьшения спроса. Также есть шансы, что заморозится строительство, не нужно будет изготавливать строительные материалы, железо, сталь и другое, в тех объемах, как раньше. Кроме того, если в Европе также будет полный локдаун, аграрная и тяжелая промышленность не смогут экспортировать свой товар" , - добавил Киян.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
- За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.