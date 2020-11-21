Локдаун убьет почти половину экономики: эксперт шокировал мрачным прогнозом

УНИАН

В случае введения жесткого локдауна, по оптимистическому сценарию, экономика Украины сократится на 20%, заявил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, по пессимистическому сценарию обвал экономики может достигнуть 40%.

"Но не нужно бояться этих цифр, ведь многое будет зависеть от поднятия бизнеса в последующие месяцы", - считает эксперт.

Он констатировал, что введение полного локдауна из-за резкого ухудшения показателей эпидемии коронавируса в Украине однозначно будет иметь негативное влияние на экономику страны и больше всего пострадает малый и средний бизнес, как и малообеспеченные слои населения.

По словам эксперта, больше всех удар полного локдауна почувствует сфера услуг, однако есть отрасли, которые почти от него не пострадают.

"Примерно 40-50% нашей экономики составляет сфера услуг. Где-то половина - это кинотеатры, рестораны, кафе - которые действительно могут пострадать от мер правительства. Другая половина - это, например, ИТ-сфера, которую локдаун почти не коснется. То есть 20% от экономики мы уже можем забрать. Плюс у нас есть две ключевые отрасли - аграрная и тяжелая промышленность, которые приносят где-то от 30% до 50% ВВП страны. На них карантин также сильно не повлияет, но около 15-20% пострадают из-за уменьшения спроса. Также есть шансы, что заморозится строительство, не нужно будет изготавливать строительные материалы, железо, сталь и другое, в тех объемах, как раньше. Кроме того, если в Европе также будет полный локдаун, аграрная и тяжелая промышленность не смогут экспортировать свой товар" , - добавил Киян.

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