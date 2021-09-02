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Налоги - единственный источник наполнения бюджетов всех уровней в Украине – экономист

2 сентября 2021, 13:51
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Экономист назвал крупнейших налогоплательщиков в Украине.

налоги

Единственным источником наполнения как центрального, так и местных бюджетов в Украине является уплата налогов юридическими и физическими лицами.

Так считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, говорится в сюжете "5 канала".

"Наполнение бюджета происходит только через налоги на физических лиц и на юридических лиц. Другого источника наполнения как центрального, так и местных бюджетов, кроме наших с вами налогов, – просто не существует", – рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, крупнейшими в Украине плательщиками налогов являются "Нафтогаз Украины", "Укргаздобыча", "Укрнафта" и "Метинвест".

Именно благодаря этим предприятиям на фоне восстановления глобальной экономики и роста цен на сырьевые товары отечественный реальный сектор начал демонстрировать существенное наращивание показателей.

Правительство утверждает, что в I полугодии ВВП страны постепенно начал восстанавливаться. Это в целом позволило сохранить оптимистичные прогнозы по развитию экономики, а, главное, выровнять ситуацию по наполнению главной сметы.

viber
налоги Андрей Новак
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