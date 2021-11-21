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Новые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа дата

21 ноября 2021, 17:34

У украинцев, пользующихся услугами поставщика последней надежды, есть время найти своего поставщика.

газ
Нафтогаз меняет тариф / Фото pixabay.com

С 1 декабря 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз пересчитает газовый тариф для поставщика последней надежды.

Как сообщается на сайте поставщика, на данный момент размер тарифа составляет 7,96 грн за куб (меньше рыночного).

В компании отметили, что така ситуакция связана с тем, что Кабмин ввел временное ограничение стоимости.

Вместе с тем в Нафтогаз подчеркнули, что у украинцев, пользующихся услугами ППН (ПОН, - укр.), есть время найти своего поставщика.

Что такое Поставщик последней надежды

По тарифам ППН платят украинцы, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. Согласно закону, таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.

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В Нафтогазе добавили, что размер тарифа считают не они. Для этого есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.

Новый тариф ППН: в Кабмине назвали сроки

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сниженый тариф для клиентов ППН будет действовать до конца ноября 2021 года.

Отмемечается, что за это время этой категории потребителей нужно будет найти себе поставщика. В таком случае цена для них останется неизменной в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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