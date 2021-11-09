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Украинцам готовят новое повышение цен на газ: СМИ раскрыли детали и сроки

9 ноября 2021, 09:31
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В условиях резкого подорожания газа в Европе фиксированная цена НАК оказалась в 3-4 раза "ниже рынка".

газ
Цены на газ в Украине могут снова вырасти / ua.depositphotos.com

Согласно условий обновленного меморандума с Международным валютным фондом, Украина откажется от практики ограничения цены на газ и услуги по теплоснабжению и подаче горячей воды.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина со ссылкой на детали документа.

В материале напоминается, что срок действия годового контракта (7,96 гривен/кубометр газа) НАК Нафтогаз заканчивается в конце апреля 2022 года.

В нынешних условиях резкого подорожания газа на споте в Европе фиксированная цена НАК оказалась в 3-4 раза "ниже рынка", пишут журналисты.

Уточняется, что новые трехлетние контракты НАК с поставщиками подписаны с условием ежегодной индексации годовой цены на газ.

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"Именно это и дает основания ожидать, что цена газа по контракту на 2022-2023 годы может существенно измениться", - говорится в статье.

Еще одним фактором вероятного повышения цен называется то, что с мая 2022 года, согласно меморандуму с МВФ, до 50% газа УГД должно ежегодно продаваться на бирже "на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка".

"Тогда как остальной газ НАК продолжит выкупать напрямую для обеспечения клиентов как покупатель последней надежды (ППН) и бюджетных организаций. С 2024 года, после истечения срока трехлетнего контракта, УГД должна будет продавать на бирже 100% своего газа, следует из документа", - добавили авторы материала.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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