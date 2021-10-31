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Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться

31 октября 2021, 14:35
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Ряд газоснабжающих компаний повысил тарифы, которые перешагнули отметку в 35 гривен за кубометр.

конфорка,газ
/ УНИАН

В ноябре в Украине отдельные газопоставляющие компании продолжили увеличивать тарифы для населения.

Новые цены оказались выше тарифов, которые действовали в октябре.

При этом месячные тарифы на газ в ноябре увеличились у поставщиков газа для бытовых потребителей, в то же время годовые тарифы в разы меньше.

Обратим внимание, что ряд газоснабжающих компаний повысил тарифы, которые перешагнули отметку в 35 гривен за кубометр.

Компания Svitlogas в ноябре предлагает населению природный газ по цене 38,10 гривен за кубометр "голубого топлива".

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Компания Gas Trading зафиксировала ноябрьскую цену на природный газ в тарифе Месячный в размере 36,50 гривен за кубометр.

В свою очередь компания Хмельницкэнергосбыт (город Хмельницкий) сделала коммерческое предложение бытьвым потребителям по цене природного газа в ноябре в размере 35,5 гривен за кубометр.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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