Украине грозит зима без газа: эксперт раскрыл худший сценарий

Украинцев предупредили о проблемах с отоплением / УНИАН

В Украине существуют риски серьезных проблем с обеспечением газом в ходе отопительного сезона.

В разгар отопительного сезона 2021-22 вероятно ухудшение ситуации из-за дефицита газа, если зима будет холодная, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире канала Украина 24.

Эксперт предупредил, что в случае, если зима будет с привычными температурными показателями, тогда дефицит газа будет на уровне около 2 млрд кубометров.

"А если будет холодная зима, то будет дефицит 3,5 млрд кубометров. Если будет теплая зима, дефицит будет небольшой, где-то практически мы сможем пройти более-менее нормально", - добавил Омельченко.

Напомним, на днях стало известно, что киевляне массово получили платежки за отопление задним числом и со "странным" перерасчетом.

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Компания-поставщик ООО "Евро-Реконструкция" назвала это "перерасчетом за отопление мест общего пользования за 2019-2020 годы".

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