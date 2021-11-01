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Украинцев заставляют платить за отопление с холодными батареями: в чем причина

1 ноября 2021, 13:50
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По закону можно зафиксировать низку температуру в квартире и потребовать компенсацию, говорит эксперт.

Отопление, батареи
/ УНИАН

В Украине нередко жилые дома подключают к отоплению с опозданием, при этом с жильцов требуют оплату за тепло в полном объеме.

О том, почему так происходит и как бороться с беспределом рассказал в комментарии изданию Оbozrevatel глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, по закону можно зафиксировать низку температуру в квартире, вызвать комиссию при участии обслуживающей компании и написать заявление с требованием провести перерасчет.

"Но на практике получить перерасчет практически невозможно...У тебя сегодня в квартире холодно. Пока ты будешь собирать всех представителей, может пройти неделя и в квартире уже может быть тепло", – говорит эксперт.

Он обратил внимание на то, что возможны и более прозаичные причины – воздух в батареях. В таком случае управляющая компания (ЖЭК) должен решить проблему. В первую очередь, если батареи холодные, нужно обратиться к тем, кому вы платите за содержание дома и придомовой территории.

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Попенко добавил, что иногда в квартире холодно даже после того, как включают батареи. Это может происходить из-за больших теплопотерь. В таком случае придется заниматься утеплением окон, дверей, стен.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

viber
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