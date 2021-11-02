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Безумные платежки: киевлян заставляют платить за отопление, которого не было

2 ноября 2021, 12:58

Платежки приходят задним числом, без уведомления киевлян.

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В Киеве потребителям коммунальных услуг приходят платежки с суммами за отопление периода задолго до его подключения.

Абоненты говорят, что счета выставляют за сентябрь, при этом используется формула перерасчета, говорится в материале 2+2.

"О каком отоплении можно говорить в сентябре – непонятно, что это за перерасчет – никто ничего не говорит", – рассказала одна из возмущенных киевлянок.

Отмечается, что компания-поставщик ООО Евро-Реконструкция назвала это "перерасчетом за отопление мест общего пользования за 2019-2020 годы".

Авторы подчеркивают, что платежки приходят задним числом, без уведомления киевлян, коммунальщики выставили счет за услугу, которой никто не пользовался.

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Журналисты подчеркивают, что у некоторых потребителей неожиданно возникли долги за прошлый сезон.

Учитывая то, что поставщик на диалог не идет, на письма не отвечает, люди решили обратиться к нему напрямую, но в Евро-Реконструкции их в очередной раз проигнорировали.

Новость обновляется.

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