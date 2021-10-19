Как сэкономить на отоплении в квартире: простые советы, как платить меньше

Как платить меньше в отопительный сезон - расскажет Главред.
С наступлением осенне-зимнего сезона украинцы каждый год с замиранием сердца ждут очередную платежку. И цифры в ней зачастую совсем не радуют. Как сэкономить на отоплении – самый актуальный вопрос отопительного сезона 2021-2022. Что можно сделать, чтобы платить за обогрев дома меньше, разобрался Главред.
О том, когда в Украине начнется отопительный сезон в столице, и во сколько это обойдется, читайте в нашем материале: Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия.
Как сэкономить на отоплении в многоквартирном или частном доме
В отопительный сезон практически половина затрат на коммунальные платежи приходится на отопление. И причинами космических сумм в квитанциях могуть быть перетоп или потеря тепла. Чтобы избежать этих проблем, можно воспользоваться простыми советами.
- В холодное время года, до начала отопительного сезона многие обогревают жилища с помощью электрических радиаторов. Уменьшить потребление электроэнергии поможет устранение щелей вокруг дверей и окон с помощью уплотнителей.
- Заменить старые окна на новые – тройной стеклопакет сохранит тепло лучше всего.
- В многоквартирных домах с централизированым отоплением установить счетчик учета тепловой энергии.
- Установить терморегулятор на батарею отопления.
- В частном доме можно установить конденсационный котел с автоматикой.
- Провести теплоизоляцию дома – утеплите крышу и чердак.
Читайте такжеКак не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее
Куда обращаться, если в квартире холодно
- Если вы заключали договор с поставщиком тепловой энергии через ОСМД как коллективный потребитель, обратитесь непосредственно в ОСМД. После чего к вам придет комиссия, которая проверит температуру воздуха в квартире.
- Если вы заключили прямой договор с теплоснабжающей компанией, обращайтесь к ним напрямую.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 17 февраля 2010 года потребитель вправе требовать перерасчета суммы в случае некачественно предоставленных услуг (не в полном объеме, при снижении качества или не предоставлении услуг).