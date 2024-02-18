Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило

В Украине для получения выплат в 2024 году внутренне перемещенные лица до 31 марта текущего года должны пройти идентификацию в "Ощадбанке" или в ПФУ.

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В ПФУ назвали новое правило индентификации пенсионеров-переселенцев / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине для получения выплат в нынешнем году году внутренне перемещенные лица до 31 марта текущего года должны пройти идентификацию в "Ощадбанке" или в Пенсионном фонде Украины ‒ иначе пенсии им выплачивать перестанут. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В случае непрохождения идентификации до 31 марта 2024 года пенсия не будет выплачиваться, а будет накапливаться на расчетном счете пенсионера до момента прохождения им идентификации. А сразу после прохождения пенсию будет перечислен на счет пенсионера ‒ с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

Как переселенцам пройти идентификацию:

Лично ‒ обратиться в отделение "Ощадбанка" либо в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, который удостоверяет личность (то есть паспорт гражданина Украины).

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" ("Дія ID"), которая создана с помощью мобильного приложения "Единого государственного веб-портала электронных услуг".

С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.

В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить по почте заказным письмом либо в сканированном виде – через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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