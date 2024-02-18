УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило

Дмитрий Видоменко
18 февраля 2024, 08:56
В Украине для получения выплат в 2024 году внутренне перемещенные лица до 31 марта текущего года должны пройти идентификацию в "Ощадбанке" или в ПФУ.
Купюры, старушка
В ПФУ назвали новое правило индентификации пенсионеров-переселенцев / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине для получения выплат в нынешнем году году внутренне перемещенные лица до 31 марта текущего года должны пройти идентификацию в "Ощадбанке" или в Пенсионном фонде Украины ‒ иначе пенсии им выплачивать перестанут. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В случае непрохождения идентификации до 31 марта 2024 года пенсия не будет выплачиваться, а будет накапливаться на расчетном счете пенсионера до момента прохождения им идентификации. А сразу после прохождения пенсию будет перечислен на счет пенсионера ‒ с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

Как переселенцам пройти идентификацию:

  • Лично ‒ обратиться в отделение "Ощадбанка" либо в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, который удостоверяет личность (то есть паспорт гражданина Украины).
  • Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" ("Дія ID"), которая создана с помощью мобильного приложения "Единого государственного веб-портала электронных услуг".
  • С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ.
  • В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить по почте заказным письмом либо в сканированном виде – через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

видео дня

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама

Главное за день

Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили разгром

Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили разгром

10:27 Украина
Украине нужно переносить войну в Россию: начштаба Азова сделал заявление

Украине нужно переносить войну в Россию: начштаба Азова сделал заявление

09:44 Украина
"Ничего убийцам не отдадим": Зеленский сделал заявление об Авдеевке и разговоре с Байденом

"Ничего убийцам не отдадим": Зеленский сделал заявление об Авдеевке и разговоре с Байденом

08:46 Политика
Все главные новости

Популярное

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление 10285

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш 7011

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая 5153

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая

Куда делись пилоты уничтоженных российских самолетов: в ВСУ раскрыли детали 4129

Куда делись пилоты уничтоженных российских самолетов: в ВСУ раскрыли детали

Последние новости

10:33

Гороскоп на завтра 19 февраля: Козерогу - заработок, Скорпиону - экономия

10:27

Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили разгромВидео

10:00

"Спасибо Москве": Лолита разнылась в Сети, что ей не хватает пенсии на дрова

09:50

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Девы - решающий момент, Ракам - приключения

09:44

Украине нужно переносить войну в Россию: начштаба Азова сделал заявление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:56

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило

08:46

"Ничего убийцам не отдадим": Зеленский сделал заявление об Авдеевке и разговоре с Байденом

07:52

Почему войскам РФ удалось взять Авдеевку: в ISW раскрыли детали

06:43

КАБы, которые разнесли Авдеевку: о большой угрозе для Украинымнение

Реклама
04:20

Как использовать хозяйственное мыло в быту: способы, о которых знают единицы

02:50

Прорыв РФ на километры от Авдеевки: эксперт рассказал об угрозе для 5-ти городов

02:10

"Радикальные средства": как Запад может отреагировать на смерть Навального

01:34

Головоломка для любителей кошек: нужно найти трех мурлык в саду за 15 секунд

17 февраля, суббота
23:34

Россияне ударили ракетами по Славянску и Краматорску: есть погибшие и раненыеФото

22:54

Можно ли использовать плойку ежедневно: как защитить волосы

22:47

"Будем продолжать диалог": Кулеба встретился с главой МИД Китая

22:07

Украинские ДРГ ведут бои в Авдеевке: россияне несут большие потери - АТЕШ

21:53

Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта: оккупанты имеют колоссальные потери - 3 ОШБр

21:50

Snoop Dog сообщил о смерти молодого братаВидео

21:24

Как ухаживать за тюльпанами в вазе: секрет, благодаря которому цветы стоят долго

Реклама
21:20

Виктория Бекхем смешно отреагировала на то, что станет бабушкой

21:19

Зеленский провел переговоры с Джо Байденом: о чем говорили

21:07

Залужный может получить новую должность: Данилов сообщил детали отставки генерала

21:03

Лунный календарь на 18 февраля: кто ощутит на себе обострение болезней

20:44

Атаки под Авдеевкой продолжатся: эксперт признался, удастся ли РФ осуществить прорыв

20:02

Ситуация такая как в Авдеевке: в "Азове" рассказали о боях на важном направлении

19:48

10 тысяч долларов за ликвидацию танка: в Раде озвучили новые выплаты мобилизованным

19:18

Украина впервые получит конфискованные активы России

19:15

Для чего некоторые хозяйки кладут пакет в стиральную машину: бабушкин методВидео

19:10

Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат "Людмила"

18:49

Путина может постичь участь Навальногомнение

18:45

Китай не будет "сидеть сложа руки": Ван И высказался о войне в Украине

18:34

"Неуважение к званию": британский полковник раскритиковал отставку Залужного

18:22

Масленица-2024: главные правила праздника на каждый день недели

18:12

"В Авдеевке продолжаются бои": Фирсов рассказал, что происходит на самом деле

18:00

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление

17:55

Наносили колоссальные потери РФ: спецназовцы неделю обороняли дорогу из АвдеевкиФото

17:23

Как это объяснить: "Антитела" выступили против участия Украины в "Евровидении"

17:11

Нашли 800 тысяч снарядов для ВСУ: в Чехии рассказали, когда Украина их получит

17:07

"Ненависть Путина никогда не победит": Зеленский сделал громкое заявление

Реклама
16:59

Позиции или солдаты: Сырский откровенно рассказал, что для него важнее

16:59

Церковный праздник 18 февраля: почему в этот день нельзя идти в гости

16:50

В Запорожье после вражеской атаки тысячи горожан остались без отопления

16:39

Самый большой вызов для россиян: в ВСУ оценили угрозу высадки РФ на правом берегу

16:34

Он есть дома у всех: ингредиент, который продлит жизнь цветов на День святого Валентина

16:15

В РФ "доконали" оппозиционера: как смерть Навального повлияет на ситуацию в стране

16:07

"Авдеевку - вернем": Умеров назвал ключевые факторы для освобождения города

16:05

Куда делись пилоты уничтоженных российских самолетов: в ВСУ раскрыли детали

15:51

Россияне обстреляли Харьковщину: уничтожили 2 подъезда, под завалами - люди

15:23

Переломный момент впереди: боец ВСУ рассказал правду о выходе из Авдеевки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять