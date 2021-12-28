Пик зимних холодов и остановка импорта: Украине весной грозят проблемы с газом

Весной недостача газа в газохранилищах Украины может составить более 1 миллиарда кубометров / УНИАН

Украина к завершению отопительного сезона может столкнуться с нехваткой газа по причине отсутствия импорта. Возможный дефицит газа может составить более 1 миллиарда кубометров. В январе и феврале 2022 года, когда ожидаются пиковые холода, прогнозируется дефицит 128 и 240 миллионов кубометров газа. Ситуация может привести к проблемам с выполнением государством своих обязательств. Нафтогаз и другие трейдеры не планируют закупать газ в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо компании-оператора украинской газотранспортной системы в адрес премьер-министра и министра энергетики.

Весной ожидается дефицит газа в 1 миллиард кубометров

В письме говорится о том, что в период пиковых похолоданий, которые ожидаются в январе и феврале следующего года, дефицит газа составит 128 и 240 миллионов кубических метров. Однако уже в марте ожидается нехватка газа объемом в 1100 млн. кубометров. Ситуация может негативно отразиться на выполнении Украиной своих обязательств.

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021-2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года – 128 млн куб.м, в феврале – 240 куб.м. Прогнозный дефицит в марте – 1100 млн куб.м. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки природного газа заказчикам услуг, а также может негативно отразиться на транзитных обязательствах", - отмечается в документе.

Примечательно, что расчеты проводились на базе того, что в феврале и марте ожидается закупка газа – 225 и 265 миллионов кубометров. Если импорта не будет, а объемы топлива окажутся меньше, то ситуация может стать еще хуже.

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Нафтогаз и другие трейдеры не спешат покупать газ

В управляющей компании ГТС Украины сказали, что по итогам совещаний в Министерстве энергетики планом предусмотрен импорт газа в январе объемом 274 миллиона кубометров и 782 миллиона кубометров в первом квартале следующего года. Впрочем, Нафтогаз и другие газотрейдеры пока не бронировали мощности на январь, и, таким образом, не планируют закупать газ.

Газ в Украину с октября почти не поставляется

В ОГТСУ также акцентировали внимание на том, что с октября текущего года импорта газа в Украину почти не было. К 20 декабря закупили только 172 миллиона кубометров, в то время как суточное потребление составляло 110-150 миллионов кубических метров, в зависимости от температуры.

Газа почти не останется?

В компании-операторе ГТС сказали, что в конце отопительного сезона свободного газа в газохранилищах почти не останется. Объемы топлива снизятся до 6,5 миллиардов кубометров. Причем это учитывая 4,7 миллиардов технологического газа, который нельзя использовать.Читайте такжеУкраина объявила о контракте с Венгрией в обход Газпрома и резком росте импорта газа из Европы

Напомним, ранее в компании Укртрансгаз заявили, что Украина с начала отопительного сезона уже израсходовала 25,6% запасов газа. Объемы топлива в хранилищах сократились до на 4,785 млрд. кубических метров

Отопительный сезон в Украине

Глава Нафтогаза Юрий Витренко 16 декабря говорил, что сейчас запасов газа в украинских газохранилищах больше, чем обычно. Однако если в феврале страна столкнется с сильными морозами на уровне минус 15 градусов, то Украину могут ждать проблемы с отоплением.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно в случае, если не будет гибридных атак со стороны России и погодных перепадов.