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Украине грозят проблемы с отоплением, если в феврале на две недели ударят морозы - Витренко

17 декабря 2021, 12:27

Глава Нафтогаза Юрий Витренко не исключает проблем с отоплением в стране, если зима будет слишком холодной - достаточно будет того, чтобы подморозило до -15.

Юрий Витренко
Юрий Витренко / УНИАН

В украинских газохранилищах сейчас запасов голубого топлива больше, чем обычно. А вот запасы угля действительно критически низкие, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, если в феврале на протяжении хотя бы двух с половиной недель подряд будут стоять сильные морозы, когда столбики термометров будут опускаться до -15 градусов и ниже, то в Украине могут начаться серьезные проблемы с отоплением, сказал Витренко в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

При этом он уточнил, что человечество еще не изобрело таких энергетических систем, которые бы строились для того, чтобы не было никаких сложностей, несмотря на перепад температур.

"Для того, чтобы быть на 100% уверенным и не бояться непредвиденных обстоятельств – должны быть просто огромные запасы газа, должны быть просто нереальные хранилища, причем они должны быть не ограничены суточным отбором из этих хранилищ. Это требует огромных финансов. Потому даже самые богатые и влиятельные страны не могут позволить себе такое благо", - объяснил Витренко.

Читайте такжеЭкономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смерти"У нас сейчас запасов газа в газохранилищах больше, чем обычно. Мы прогнозируем, например, на 1 января на 3% больше запасов газа, нежели средние запасы газа, например, в 2015-м-2019-м году. Сейчас у нас нормальные запасы газа, которые создало государство", – сказал глава Нафтогаза.

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Что касается запасов угля, то сейчас они на самом деле намного ниже, чем раньше.

"Шантаж углем и газом со стороны России не прекратится никогда. Чтобы избавиться от этого шантажа, Украине нужно становиться энергонезависимой и перестать импортировать газ и нефтепродукты. Нужно становиться энергоэффективной страной", – резюмировал Витренко.

Как сообщал Главред, ранее Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз может не сохранить действующие тарифы на газ для населения из-за разницы между розничной и рыночной ценой. По его словам, розничная цена на газ составляет 8 гривен, а рыночная - 45 гривен.

По словам главы Нафтогаза, разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, в связи с чем компания не имеет возможности покрывать эту разницу. Витренко добавил, что этот вопрос необходимо как можно скорее решить.

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