УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить Украину

3 декабря 2021, 19:17
Прослушать новость
Остановить

У Украины достаточно газа, чтобы покрыть потребности бытовых потребителей, сказал Юрий Витренко.

Юрий Витренко
Путин изменит свою политику в отношении Украины и Европы в том случае, если Запад продемонстрирует силу - Витренко / УНИАН

РФ продолжает использовать газ в качестве политического оружия против Украины. Политика Москвы в отношении Киева изменится только после того, как Запад продемонстрирует силу, в том числе и в ситуации с противостоянием газовому шантажу президента Владимира Путина из-за Северного потока-2. Причина высоких цен на газ в Европе – результат действий России, которые наносят ущерб украинской и европейской экономикам. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В интервью ВВС News Україна он рассказал о том, что Запад должен показать силу в ситуации, когда Москва использует газ в качестве оружия против Киева и шантажирует европейские страны газовым вопросом, вследствие чего цены на газ в Европе взлетели.

Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали"Изменит ли Путин свою политику по отношению к Украине? Он изменит ее только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию. Покажет, что Запад не подвергнется тому шантажу, который сейчас идет со стороны Путина в газовом вопросе и не только", - отметил Витренко.

По словам руководителя госкомпании, после того, как в Кремле увидят сильный Запад, Путин будет играть по европейским правилам игры. Сейчас главной причиной высоких цен на газ в Европе является политика России, которая устроила шантаж всего региона, требуя уступок по запуску Северного потока-2.

"С одной стороны, (Москва, - ред.) уменьшает объем газа, который Россия отправляет в Европу, требует без соблюдения европейских правил, без правильной сертификации, чтобы дали возможность работать "Северному потоку-2". Чтобы Европа заключала с Россией долгосрочные контракты на поставку газа", - добавил Витренко.

Реклама

Также он уточнил, что от высоких цен на газ в странах ЕС с проблемами сталкиваются экономики Украины и европейских государств. На данный момент в украинских газовых хранилищах достаточно топлива для потребностей бытовых потребителей. Однако вопрос газа для промышленности остается более сложным.

"Относительно промышленных потребителей ситуация более рыночная и все будет зависеть от того, будет ли с их стороны платежеспособный спрос", - сказал глава НАК.

Если платежеспособный спрос будет, то государство сможет продавать газ из своих хранилищ, а также закупать дополнительные объемы топлива.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

Кроме того, как заявил глава НАК Нафтогаз, ситуация с газом в Европе хуже, чем в Украине. Газпром не закачал летом газ в европейские хранилища, которые арендует компания. И теперь вопрос газоснабжения стран ЕС зависит от того, какие объемы топлива решат поставлять россияне.

"Летом "Газпром" не закачивал газ в эти хранилища или закачивал малые объемы, и теперь эти страны сильно зависят от того, сколько газа компания будет направлять в Европу", - подчеркнул Юрий Витренко.

Шантаж Газпрома из-за Северного потока-2 и газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе резко стала расти в августе на фоне газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно била рекорды: 6 октября цена и вовсе достигла отметки в 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сказал, что Газпром рассмотрит возможность увеличения транзита газа в Европу на 15%. После этого цена рухнула до 980 долларов.

Ситуация с газовым кризисом в странах ЕС обусловлена рядом факторов, среди которых низкий уровень запасов топлива после холодной зимы и отказ Газпрома поставлять дополнительные объемы газа в Европу путем газотранспортной системы Украины. Россия не планирует существенно увеличивать объемы прокачки газа из-за ожидания запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен пойти в европейские страны в обход территории украинского государства.

Газпром увеличил поставки газа в Европу в том числе и через ГТС Украины, однако кризисная ситуация продолжается. Согласно данным на пятницу, 3 декабря, стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евросоюза составляет около 1100 долларов.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. Сначала россияне забронировали на 2021 год меньше мощностей украинской ГТС для прокачки топлива, а теперь и вовсе поставили Брюсселю ультиматум: либо газ дешевеет и идет в европейские страны путем Северного потока-2, либо цены остаются высокими, а газ через трубу Украины поступать не будет.

В компании-операторе ГТС Украины также полагают, что высокие цены на газ в Европе продиктованы политикой Газпрома. Россияне ведут торги за получение преференций в ситуации с сертификацией магистрали Северный поток-2.

viber
новости России Газпром Нафтогаз Юрий Витренко Владимир Путин Северный поток-2 новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить Украину». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуПриметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в беду Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманГороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обман Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холодаУкраину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холода
19:20

Напоминание обиженным "патриотам"

19:17

Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить УкраинуВидео

19:17

Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

19:13

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

18:57

Антивакцинатор, который тяжело перенес "ковид" и потерял из-за него жену, призвал мир прививатьсяВидео

Реклама
18:51

Киевские жилищные комплексы стали победителями престижной европейской премии European Property Awards 2021-2022 новости компании

18:11

Днепропетровщина одной из первых приняла бюджет-2022: треть средств пойдет на "Большую стройку"

18:09

Ждать ли морозов под -40º: украинцев предупредили о погодном феноменеВидео

18:00

Каменских удивила жаркими танцами в спортивном костюме с перьями и глубоким декольте

17:47

"Враг атакует – мы наносим контрудар": Резников заявил о страхе в "ЛДНР" из-за Bayraktar на ДонбассеВидео

17:41

"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"Видео

17:36

В Киеве мужчина прострелил ногу рабочему за некачественный ремонт

17:32

Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

17:24

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

17:18

В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостынюВидео

16:58

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решенияВидео

16:49

Отечественное не в фаворе: какую музыку слушали украинцы в 2021 году

16:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабряВидео

16:30

Эксперты объяснили связь между падением цен на руду и металлургическим рынком в УкраинеВидео

16:28

США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседейВидео

Реклама
16:23

Под Львовом загорелся костел, столб дыма видно за километрыВидео

16:23

Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценамиВидео

16:16

Памперсы и синтезатор для Зеленского: Гончаренко и Лерос посоревновались в остроумии в РадеВидео

15:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум КремляВидео

15:57

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

15:41

Ни одна машина не пропустила "скорую": в Славянске врачи не смогли спасти 3-летнего ребенка

15:39

У Путина выдвинули Байдену ультиматум из-за Украины и НАТОВидео

15:12

Готовность ВСУ и поддержка Запада: Украина нанесет контрудар в случае атаки с границы БеларусиВидео

14:56

Семья 6-летней Мирославы Третяк осталась без компенсации: "не доказали бездействие государства"

14:56

Украинцам резко взвинтили тариф на газ: кому придется раскошелитьсяВидео

14:48

Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Видео

14:47

В Италии нашли мертвой украинку – сиротами остались двое детей

14:44

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

14:42

Умерла Нина Ургант - советская актриса, звезда фильмов Белорусский вокзал и Я родом из детства

14:29

Солнечное затмение 4 декабря 2021: кому из знаков зодиака оно принесет позитивные перемены и удачу

14:28

Арестович рассказал о планах по мобилизации: есть 150 тысяч подготовленного резерва

14:24

19 тонн аммиака под открытым небом: под Винницей перевернулась фура с опасным веществомВидео

14:18

"Купили поддельный сертификат - покайтесь": священник-униат обратился к украинцам с пламенной речьюВидео

14:13

Екатерина Кухар сразила наповал образом строгой учительницы в черном мини-платье

13:58

Вызов Путина на прямые переговоры: в Слуге народа назвали цель ЗеленскогоВидео

Реклама
13:46

Коронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине – НАНВидео

13:42

Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифыВидео

13:36

Комаровский "разнес" популярный миф о вакцинации о COVID-19

13:26

Киевлянка хладнокровно расправилась со знакомым ради куртки и телефона

13:13

Украинцам в специальных центрах будут объяснять, как тратить "вовину тысячу"

12:52

"Укрнафта" завершила бурение скважины на Верхнемасловецком месторождении

12:50

В Украине металлурги вложили дополнительную прибыль от роста цен на железную руду в модернизацию

12:41

Траур Железного Арни: Шварценеггер потерял близкого человека

12:39

"Как минимум, восемь": Ляшко анонсировал выход регионов из "красной" зоны

12:39

Украина впервые выделила деньги на закупку самых дорогих в мире лекарств для детей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять