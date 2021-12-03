Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить Украину

Путин изменит свою политику в отношении Украины и Европы в том случае, если Запад продемонстрирует силу - Витренко / УНИАН

РФ продолжает использовать газ в качестве политического оружия против Украины. Политика Москвы в отношении Киева изменится только после того, как Запад продемонстрирует силу, в том числе и в ситуации с противостоянием газовому шантажу президента Владимира Путина из-за Северного потока-2. Причина высоких цен на газ в Европе – результат действий России, которые наносят ущерб украинской и европейской экономикам. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В интервью ВВС News Україна он рассказал о том, что Запад должен показать силу в ситуации, когда Москва использует газ в качестве оружия против Киева и шантажирует европейские страны газовым вопросом, вследствие чего цены на газ в Европе взлетели.

Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали"Изменит ли Путин свою политику по отношению к Украине? Он изменит ее только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию. Покажет, что Запад не подвергнется тому шантажу, который сейчас идет со стороны Путина в газовом вопросе и не только", - отметил Витренко.

По словам руководителя госкомпании, после того, как в Кремле увидят сильный Запад, Путин будет играть по европейским правилам игры. Сейчас главной причиной высоких цен на газ в Европе является политика России, которая устроила шантаж всего региона, требуя уступок по запуску Северного потока-2.

"С одной стороны, (Москва, - ред.) уменьшает объем газа, который Россия отправляет в Европу, требует без соблюдения европейских правил, без правильной сертификации, чтобы дали возможность работать "Северному потоку-2". Чтобы Европа заключала с Россией долгосрочные контракты на поставку газа", - добавил Витренко.

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Также он уточнил, что от высоких цен на газ в странах ЕС с проблемами сталкиваются экономики Украины и европейских государств. На данный момент в украинских газовых хранилищах достаточно топлива для потребностей бытовых потребителей. Однако вопрос газа для промышленности остается более сложным.

"Относительно промышленных потребителей ситуация более рыночная и все будет зависеть от того, будет ли с их стороны платежеспособный спрос", - сказал глава НАК.

Если платежеспособный спрос будет, то государство сможет продавать газ из своих хранилищ, а также закупать дополнительные объемы топлива.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

Кроме того, как заявил глава НАК Нафтогаз, ситуация с газом в Европе хуже, чем в Украине. Газпром не закачал летом газ в европейские хранилища, которые арендует компания. И теперь вопрос газоснабжения стран ЕС зависит от того, какие объемы топлива решат поставлять россияне.

"Летом "Газпром" не закачивал газ в эти хранилища или закачивал малые объемы, и теперь эти страны сильно зависят от того, сколько газа компания будет направлять в Европу", - подчеркнул Юрий Витренко.

Шантаж Газпрома из-за Северного потока-2 и газовый кризис в Европе

Цена на газ в Европе резко стала расти в августе на фоне газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно била рекорды: 6 октября цена и вовсе достигла отметки в 1924 доллара. Тогда президент РФ Владимир Путин сказал, что Газпром рассмотрит возможность увеличения транзита газа в Европу на 15%. После этого цена рухнула до 980 долларов.

Ситуация с газовым кризисом в странах ЕС обусловлена рядом факторов, среди которых низкий уровень запасов топлива после холодной зимы и отказ Газпрома поставлять дополнительные объемы газа в Европу путем газотранспортной системы Украины. Россия не планирует существенно увеличивать объемы прокачки газа из-за ожидания запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен пойти в европейские страны в обход территории украинского государства.

Газпром увеличил поставки газа в Европу в том числе и через ГТС Украины, однако кризисная ситуация продолжается. Согласно данным на пятницу, 3 декабря, стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евросоюза составляет около 1100 долларов.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. Сначала россияне забронировали на 2021 год меньше мощностей украинской ГТС для прокачки топлива, а теперь и вовсе поставили Брюсселю ультиматум: либо газ дешевеет и идет в европейские страны путем Северного потока-2, либо цены остаются высокими, а газ через трубу Украины поступать не будет.

В компании-операторе ГТС Украины также полагают, что высокие цены на газ в Европе продиктованы политикой Газпрома. Россияне ведут торги за получение преференций в ситуации с сертификацией магистрали Северный поток-2.