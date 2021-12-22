Шмыгаль перечислил угрозы отопительному сезону

Шмыгаль не уверен в благополучии отопительного сезона 2022 / УНИАН

Отопительный сезон в Украине пройдет спокойно при некоторых условиях - если погода не будет стрессовой и Россия не запустит гибридные атаки.

Такое заявление в ходе рабочего визита на Прикарпатье на пресс-конференции сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно", – отметил он.

Также, по словам чиновника, ситуация с углем для ТЭЦ уже стабилизировалась.

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"Уже законтрактовано 10 кораблей импортного угля, мы подняли собственную добычу на 28%. Общий ежемесячный баланс это 2 – 2,3 млн тонн добыча и импорт против 1,7 – 1,9 млн, которые сжигаются на электростанциях. Мы в положительном балансе, запасы прирастают", - добавил Шмыгаль.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в ноябре заявил, что по причине дефицита угля и газа Украина может столкнуться с веерными отключениями электричества, пик которых ожидается в январе-феврале. Предприятия при такой ситуации могут перевести на ночной режим работы.

Также в ноябре появилась дискуссия о том, что из-за остановки импорта электроэнергии с территории Беларуси Украине могут грозить массовые веерные отключения света.

Однако президент Украины Владимир Зеленский исключил веерные отключения электроэнергии по стране до конца отопительного сезона. По его словам, благодаря углю, который поставляется кораблями по морю, проблему удастся решить.

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