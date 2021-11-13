Украину накрыл острый дефицит угля и газа: стране грозят веерные отключения света

Пик веерных отключений света ожидается в январе-феврале - эксперт / УНИАН

Украина может столкнуться с веерными отключениями электричества по причине дефицита угля и газа. Напрямую газ из России купить нельзя, угля осталось мало, а чтобы его привезти, нужно 2,5 месяца. Больше половины тепловых электростанций остановились. Стране грозят веерные отключения света, пик которых ожидается в январе-феврале. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как сообщает Фокус, эксперт полагает, что веерные отключения электроэнергии в Украину являются вероятным сценарием развития событий в условиях, когда стране не хватает угля и газа. Денег на их покупку тоже нет. Более половины ТЭС сейчас не работают по причине отсутствия топлива.Читайте такжеОтключать будут всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита угля и электроэнергии

"Купить газ напрямую (в России, - ред.) мы не можем. Угля осталось мало, привезти его логистически сложно. Это займет около 2,5 месяцев. Сказывается и отсутствие денег на газ и уголь. "Нафтогаз" убыточен, а ДТЭК частично выделяет средства на закупку угля. Больше половины ТЭС стоят из-за отсутствия топлива", - отметил Попенко.

Также он подчеркнул, что при такой ситуации ряд предприятий в таком случае могут перевести на ночной режим. Пик веерных отключений ожидается на январь-февраль.

Дефицит угля в Украине

Украина не накопила достаточного уровня запасов угля накануне старта отопительного сезона. Поэтому появляются опасения, связанные с недостачей электроэнергии в стране.

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Заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.