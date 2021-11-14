Украинцам грозит массовый блэкаут и народные бунты из-за веерных отключений — СМИ

В Украине рассказали о проблемах с поставкой электроэнергии / УНИАН

В ряде регионов и крупных городов Украины власти заговорили о возможности массовых веерных отключений электроэнергии.

Причина таких разговоров – остановка импорта электричества из Беларуси, говорится в материале ТСН.

В чем причина проблем с электрикой

Отмечается, что главная проблема – это утренние и вечерние часы. Атомные станции не могут давать то много электричества, они работают равномерно. Более гибки именно угольные станции. Подбросил в топку лишнюю лопату – получил больше тока. Перестал бросать – меньше тока.

Однако количество угля на складах электростанций в этом году критически низкое — в четыре раза ниже принятой нормы. Поэтому некоторые мэры городов и главы ОТГ и заговорили о веерных отключениях.

К чему готовиться

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус признается, что ситуация действительно "сложная".

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Именно поэтому во власти появляются совершенно нестандартные варианты разрешения возможного энергетического кризиса. Например, взять и погрузить все на рискованно атомку, потому что тогда нет аварийного запаса. Есть вариант использовать газ вместо угля. Это хоть дорого, но точно дешевле народных бунтов из-за веерных отключений.

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Ранее заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

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