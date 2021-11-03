Украине грозит полномасштабный энергокризис и аварийные отключения - эксперт

Отключать электроэнергию будут всем, предупредил Дмитрий Марунич / Wikipedia

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич не исключает, что в Украине вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.

По его словам, на украинских теплоэлектростанциях угля критически не хватает - его в четыре раза меньше, чем должно было быть на текущую дату согласно планам Минэнерго. Привезти уголь неоткуда, кроме как из России. С электроэнергией ситуация аналогичная - если не будет импорта из России и Беларуси, то вполне вероятно, что в Украине могут начаться веерные отключения.

"Последствия, к сожалению, могут быть печальными, потому что отключать будут всех - пострадает вся промышленность, за исключением критической инфраструктуры (водоканалов, предприятий, отключения которых могут привести к авариям), малый и средний бизнес, население, как это уже было в 2015 году (тем более, что в Украине есть большое количество домохозяйств, которые используют электроотопление). А вместе с этим рискует пострадать и вся экономика", - сказал Марунич в комментарии Главреду.

Эксперт в сфере энергетики считает, что нынешняя ситуация является последствием недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону, которые понадеялись на то, что зима будет не слишком холодной и что блоки атомных электростанций будут идеально работать.

Читайте такжеВ Украине острый дефицит угля - Минэнерго"Соответственно, исправить ситуацию может только импорт в достаточных объемах. Хотя уже есть оценки, что и импорта может не хватить, потому остается лишь надеяться, что до такого катастрофического дефицита не дойдет", - отметил Марунич.

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Как сообщал Главред, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 1 ноября импорта электроэнергии из Беларуси и РФ не будет.

По его словам, компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Таким образом, украинские компании не смогут возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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