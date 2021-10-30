Украинцев заставят платить больше за электроэнергию: в НБУ объяснили рост тарифов

В Украине прогнозируют рост цен на электроэнергию / УНИАН

В Украине прогнозируется новый рост тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Цены на электрику будут увеличиваться, говорится в прогнозе Нацбанка Инфляционный отчет (октябрь 2021 года).

Эксперты регулятора считают, что подорожание электроэнергии прогнозируется на 20-25% ежегодно.

В НБУ подчеркнули, что рост цен на электроэнергию обусловлен необходимостью приведения экономически обоснованного уровня, а также для устранения дисбалансов в секторе.

В материале поясняется, что административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года.

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"Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованного уровня и устранения дисбалансов в энергосекторе", - добавили в Нацбанке.

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Рост ЖКХ-тарифов в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соответствии с прогнозом Кабинета министров, в Украине прогнозируется рост тарифов на коммунальные услуги.

ЖКХ-услуги в Украине будут дорожать каждый год, однако размер изменения цен будет разным.