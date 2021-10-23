Суммы в платежках взлетят: в Украине хотят рекордно поднять тарифы за доставку газа

Облгазы хотят рекордно поднять тарифы за доставку газа / Фото pixabay.com

С 1 января 2022 года облгазы Украины планируют поднять тариф на доставку газа. Так называемая абонплата может вырасти до четырех раз в зависимости от поставщика.

Проекты повышения тарифов изучило профильное издание Кosatka.media. Компании пояснили, что из-за роста расходов, повышения зарплат и т.д. они вынуждены также поднимать свои тарифы. Некоторые из них предлагают поднять цены в два-четыре раза.

Например, Луганскгаз – может поднять абонлату с 1,55 грн до 8,41 грн; Уманьгаз – с 1,78 грн к 8,91 грн; Одессагаз – с 0,84 грн до 4,52 грн; Киевгаз – с 0,31 грн до 0,83 грн; Киевоблгаз – с 1,45 грн до 3,38 грн.

Размер абонплаты считается для всех индивидуально и зависит от того, сколько кубов потратила семья за газовый год (с октября по октябрь). Общий объем делят на 12 месяцев и полученную цифру умножают на тариф на доставку.

Платить нужно ежемесячно, независимо от того, пользуетесь вы газом или нет.

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Отметим, сначала облгазы публикуют на своем сайте предложения повысить цены, а после проходят обсуждения.

Дальше Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должна проверить расчеты и принять решение, повышать цены или нет. И уже от них зависит окончательный размер платы за доставку газа.

Как могут вырасти тарифы на доставку газа / kosatka.media

К примеру, если решение о повышении тарифов на доставку газа будет принято, то семья, которая пользуется услугами Одессагаз и использует 150 кубов голубого топлива, в 2022-м году должна будет заплатить 678 грн вместо 126 грн в 2021-м. Семья, которая тратит столько же газа, но пользуется услугами Луганскгаз, должна будет заплатить 1 261,5 грн в следующем году вместо 232,5 грн в 2021 году.

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Тарифы в Украине

С 1 октября в Украине изменились почти все тарифы на коммунальные услуги.

Так, цена электроэнергии снизилась для 80% бытовых потребителей и составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Нафтогаз Украины с 1 октября 2021 ввел новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.