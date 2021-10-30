Импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину с 1 ноября не будет - Герус

Электроэнергии из Беларуси и РФ не будет / joinfo.ua

С 1 ноября импорта электроэнергии из Беларуси и РФ не будет. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен", – написал в своем Telegram-канале Герус.

Таким образом, украинские компании не смогут возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Читайте такжеУкраинцев ждет новый скачок тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил "безнадегу"Также Герус сообщил, что по данным Минэнерго, 29 октября на складах семи тепловых электростанций не соблюдались гарантированные запасы угля. Нарушения з запасами обнаружили на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС и Славянской ТЭС.

Запасы угля на украинских ТЭС/ t.me/c/1329040526/313354

"Гарантированные запасы угля – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 000 тонн угля", — сообщил Герус.

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Импорт электроэнергии из Беларуси

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.