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Украинцев ждет новый скачок тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил "безнадегу"

26 октября 2021, 09:45
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Существующая схема ПСО неизбежно приведет к несостоятельности, уверен Дмитрий Иванов.

Электроэнергия
Тарифы на электроэнергию могут снова увеличить / УНИАН

В Украине в 2022 году прогнозируется новый рост тарифов на электроэнергию, заявил директор одной из электроснабжающих компаний Дмитрий Иванов.

В комментарии Obozrevatel он высказал уверенность в том, что тарифы на электроэнергию дешевле не станут.

Обосновывая свое мнение, эксперт обратил внимание на то, что существующая на сегодня схема ПСО (когда НАЭК Энергоатом за счет высокой маржи компенсирует разницу между тарифом населения и реальной стоимостью энергии) неизбежно приведет к несостоятельности всех участников выполнять эти специальные обязанности.

Он также уверен в том, что дефицит генерации и уровень запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ только углубляет негатив ситуации.

Еще одним негативным фактором собеседник назвал эпидемиологические ограничения, которые повлекут спад деловой активности и снижению уровня оплаты населением на 5-10%.

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"Ежемесячно рост дебиторки вынимает из оборотных средств те же 5-10%, углубляя кассовый разрыв и создавая безнадежную задолженность по контингенту умерших, продавших квартиры/дома, уехавших неизвестно куда и т.д. Что делать с этой "безнадегой?", – добавил Иванов.

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Рост ЖКХ-тарифов в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соответствии с прогнозом Кабинета министров, в Украине прогнозируется рост тарифов на коммунальные услуги.

ЖКХ-услуги в Украине будут дорожать каждый год, однако размер изменения цен будет разным.

viber
тарифы на электроэнергию ЖКХ-тарифы
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