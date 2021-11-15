Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - Зеленский

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года.

Как заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, в случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона.

"Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года.

По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.

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Заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.

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