УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - Зеленский

15 ноября 2021, 20:54

По словам президента, чтобы избежать энергетического кризиса, государство выполняет определенные шаги.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года.

Как заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, в случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона.

"Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года.

По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.

Реклама

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.

Читайте также:

viber
уголь Владимир Зеленский свет
Сейчас вы просматриваете новость «Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - Зеленский». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительФинансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавирусаВрач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса Лукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по ДонбассуЛукашенко рассказал о "помощи" Зеленскому и ультиматуме Путина по Донбассу На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались людиНа Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди Путин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в ЕвропеПутин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в Европе
20:59

В Николаеве лиман покрылся подсолнечным маслом

20:54

Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - ЗеленскийВидео

20:45

Второе дыхание для Слуги народа: зачем назначили Шуляк вместо Корниенкомнение

20:31

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

20:19

Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн

Реклама
20:14

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

19:49

Украина будет участвовать в сертификации Северного потока-2Видео

19:47

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

19:41

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуВидео

19:39

Цены на подсолнечное масло в Украине станут заоблачнымиВидео

19:26

"Детей нужно возвращать за парты": в МОН назвали условие отмены дистанционки в УкраинеВидео

19:25

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

19:10

В Кривом Роге горе-мать оставила 9 своих детей под горсоветом и отправилась устраивать личную жизньВидео

18:59

Магнитная буря накроет всех: чем опасен этот ударВидео

18:58

Соль вместо порошка: в Украине массово продают поддельный стиральный порошокВидео

18:49

Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТОВидео

18:46

Купил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию

18:46

София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

18:36

Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБОВидео

18:33

ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

Реклама
18:31

Стало известно, когда киевские школьники вернутся за партыВидео

18:25

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

18:19

Военная мощь России как способ самоубийствамнение

18:11

"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

17:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

17:52

В Украине снова расширили "красную" зонуВидео

17:48

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

17:42

"Алла или Кристина?": Пугачева удивила поклонников цветущим видом в черном мини

17:37

Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

17:36

Новая почта запускает необычную услугу и регистрирует новый брендВидео

17:34

Увольнение непривитых от COVID-19 работников в Украине является незаконным - адвокатВидео

17:33

Как связан отказ от соли и сердечно-сосудистые заболевания - ответ медиков

17:32

В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тиранаВидео

17:11

Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"Видео

17:01

"Валюха" из Сватов Татьяна Кравченко рассказала, как Ивана Будько соблазняла

16:56

Метеорологи прогнозируют в Украине аномальную зимуВидео

16:51

В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19Видео

16:50

Три области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчикиВидео

16:42

Кофе станет роскошью: в Украине ожидают резкое подорожания напиткаВидео

16:38

Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаунВидео

Реклама
16:31

Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам", не при чем и Порошенко - ВСКВидео

16:13

Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украине – СМИВидео

16:07

Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал СШАВидео

15:56

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетятВидео

15:54

УЗ обновляется в рамках программы Зеленского: в 2022 году компания построит 50 вагонов-зерновозов

15:46

"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"Видео

15:38

В Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от коронавируса – МинздравВидео

15:28

Известному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

15:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

15:23

От ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять