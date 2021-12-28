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Отбор газа из ПХГ ниже, чем в прошлом году: Украина в отопительный сезон потратила более 25% топлива

28 декабря 2021, 14:51

В подземных хранилищах газа Украины находится 13, 915 миллиардов кубических метров газа.

Газ цены
Украина в декабре этого года израсходовала на 25,6% газа меньше, чем за тот же период в прошлом году / Reuters

Украина с начала отопительного сезона израсходовала 25,6% запасов газа. Объемы топлива сократились на 4,785 миллиардов кубических метров. По сведениям на 27 декабря, в газохранилищах государства находится 13,915 миллиардов кубометров газа.

Согласно данным Укртрансгаза, с момента начала отопительного сезона государство использовало 25,6% топлива, вследствие чего запасы сократились на 4,785 млрд кубометров газа. Объемы запасов топлива Украинцы оцениваются в 13, 915 млрд. куб.м газа.

Как расходовался газ в отопительный сезон

  • Октябрь – 687,2 миллиона кубометров газа (в среднем 22,2 млн куб.м в сутки)
  • Ноябрь – 1,984 миллиарда кубометров (66,1 миллион кубометров в сутки)
  • Декабрь – 2,113 миллиардов кубометров (78,3 миллиона кубометров в сутки)

Читайте такжеШмыгаль перечислил угрозы отопительному сезонуПримечательно, что в этом году, в декабре, отбор газа из ПХГ на 13,3% меньше, чем за тот же период в 2020 году.

Отопительный сезон в Украине

Советник министра энергетики Лана Зеркаль предупреждала о том, что в связи с газовым шантажом Европы со стороны Газпрома Украина может столкнуться с ситуацией, из-за которой возникнет угроза дефицита газа для некоторых городов.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что в подземных хранилищах Украины достаточно запасов газа, поэтому страна не должна столкнуться с проблемами в ходе отопительного сезона.

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Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко 16 декабря заявил, что запасов газа в украинских газовых хранилищах больше, чем обычно. Впрочем, если в феврале в страну придут сильные морозы на уровне минус 15 градусов, Украину могут ждать серьезные проблемы с отоплением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что ситуация в сфере украинской энергетики остается стабильной. Государство уже договорилось о поставках угля в декабре-январе, также идут переговоры о подписании договоров на его импорт в феврале-марте.

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