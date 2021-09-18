Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа

Украина будет перенастраивать свою ГТС во избежание серьезных проблем с газом / УНИАН

Европа переживает газовый кризис: цены на топливо бьют рекорды, хранилища не заполняются, а нерезиденты уже выводят газ из украинских резервуаров. Дефицит на рынке может привести к тому, что некоторые города Украины могут остаться без газа. Во избежание проблем Киеву нужно будет перестраивать свою газотранспортную систему. Об этом заявила бывший замминистра иностранных дел, советница министра энергетики Лана Зеркаль.

В своей статье для Европейской правды она пишет о том, что кризисные тенденции могут привести к дефициту газа для стран, и это может отразиться и на ситуации для Украины. Проще говоря, некоторым украинским городам, к примеру, Мариуполю, может не хватить топлива.

"Газа, который может быть продан Европе через хаб Баумгартен, может просто не хватить всем желающим. В то же время нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему. Иначе, например, Мариуполь, имеет все шансы остаться без газа", - сказала Зеркаль.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Однако, по ее словам, ситуацию все еще можно исправить. Украина должна доказать, что Газпром злоупотребляет своей газовой монополией в Европе. Нужно заставить Северный поток-2 привести все документы в соответствие с Третьей газовой директивой Европы, что разрушит доминирующее положение россиян на европейском газовом рынке. Такой шаг поспособствует созданию конкуренции, сохранению транзита газа через украинскую ГТС и снижению цен на топливо в Европе.

Реклама

Смотрите видео ТСН – Зеркаль объяснила, почему ФРГ выгоден Северный поток-2

"Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна. Ведь газопровод (Северный поток-2, - ред.), хоть и достроен, но еще не запущен, сертификация оператора продлится длительное время. Может до конца года, а может и до весны", - подчеркнула Лана Зеркаль.

Взлет цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

Газовый рынок Европы в последнее время находится в серьезном кризисе. Стоимость тысячи кубометров бьет рекорды, а 16 сентября цена и вовсе приблизилась к показателю 1 000 долларов. Это максимальный подъем цены на газ с 2008 года. Ситуация произошла из-за того, что газовые хранилища ЕС опустошены, а Газпром на фоне подготовки к запуску Северного потока-2 отказывается обеспечить дополнительные поставки топлива через ГТС Украины.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу. По его словам, ранее россияне для прокачки газа через украинскую ГТС на 2021 год забронировали на 20 миллиардов кубометров топлива меньше, чем в прошлом году. Теперь на фоне сегодняшних событий они поставили ультиматум ЕС: либо газ становится дешевле и поставляется путем СП-2, либо у Европы будут проблемы с топливом при его прокачке трубу Украины.Читайте такжеКонтракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

В компании-операторе ГТС Украины также говорят, что рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома. Россияне торгуются за более выгодные для себя условия для введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что дефицит газа в Европе и рост цен на топливо связаны с низким уровнем запасов газа в европейских хранилищах после холодной зимы и жаркого лета. Впрочем, и Газпром в такой ситуации не стремится к дополнительной прокачке газа в ЕС и готовится к запуску СП-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер 10 сентября заявил, что газопровод Северный поток-2 достроен. Работы завершились в 8:45 по киевскому времени.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль, комментируя заявления о том, что газ по СП-2 пустят уже с 1 октября, поставила под сомнение реализацию данного сценария, поскольку сертификация, без которой газопровод не сможет начать работу, является длительным процессом.

15 сентября глава Газпрома Алексей Миллер подчеркнул, что с 1 октября первых поставок газа по российскому трубопроводу Северный поток-2 не будет.