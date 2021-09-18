УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа

18 сентября 2021, 14:14
Прослушать новость
Остановить

Загрузка ГТС Украины газом поможет снизить цены на топливо в Европе, сказала Лана Зеркаль.

Украинская ГТС
Украина будет перенастраивать свою ГТС во избежание серьезных проблем с газом / УНИАН

Европа переживает газовый кризис: цены на топливо бьют рекорды, хранилища не заполняются, а нерезиденты уже выводят газ из украинских резервуаров. Дефицит на рынке может привести к тому, что некоторые города Украины могут остаться без газа. Во избежание проблем Киеву нужно будет перестраивать свою газотранспортную систему. Об этом заявила бывший замминистра иностранных дел, советница министра энергетики Лана Зеркаль.

В своей статье для Европейской правды она пишет о том, что кризисные тенденции могут привести к дефициту газа для стран, и это может отразиться и на ситуации для Украины. Проще говоря, некоторым украинским городам, к примеру, Мариуполю, может не хватить топлива.

"Газа, который может быть продан Европе через хаб Баумгартен, может просто не хватить всем желающим. В то же время нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему. Иначе, например, Мариуполь, имеет все шансы остаться без газа", - сказала Зеркаль.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Однако, по ее словам, ситуацию все еще можно исправить. Украина должна доказать, что Газпром злоупотребляет своей газовой монополией в Европе. Нужно заставить Северный поток-2 привести все документы в соответствие с Третьей газовой директивой Европы, что разрушит доминирующее положение россиян на европейском газовом рынке. Такой шаг поспособствует созданию конкуренции, сохранению транзита газа через украинскую ГТС и снижению цен на топливо в Европе.

Реклама

Смотрите видео ТСН – Зеркаль объяснила, почему ФРГ выгоден Северный поток-2

"Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна. Ведь газопровод (Северный поток-2, - ред.), хоть и достроен, но еще не запущен, сертификация оператора продлится длительное время. Может до конца года, а может и до весны", - подчеркнула Лана Зеркаль.

Взлет цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

Газовый рынок Европы в последнее время находится в серьезном кризисе. Стоимость тысячи кубометров бьет рекорды, а 16 сентября цена и вовсе приблизилась к показателю 1 000 долларов. Это максимальный подъем цены на газ с 2008 года. Ситуация произошла из-за того, что газовые хранилища ЕС опустошены, а Газпром на фоне подготовки к запуску Северного потока-2 отказывается обеспечить дополнительные поставки топлива через ГТС Украины.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу. По его словам, ранее россияне для прокачки газа через украинскую ГТС на 2021 год забронировали на 20 миллиардов кубометров топлива меньше, чем в прошлом году. Теперь на фоне сегодняшних событий они поставили ультиматум ЕС: либо газ становится дешевле и поставляется путем СП-2, либо у Европы будут проблемы с топливом при его прокачке трубу Украины.Читайте такжеКонтракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

В компании-операторе ГТС Украины также говорят, что рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома. Россияне торгуются за более выгодные для себя условия для введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что дефицит газа в Европе и рост цен на топливо связаны с низким уровнем запасов газа в европейских хранилищах после холодной зимы и жаркого лета. Впрочем, и Газпром в такой ситуации не стремится к дополнительной прокачке газа в ЕС и готовится к запуску СП-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер 10 сентября заявил, что газопровод Северный поток-2 достроен. Работы завершились в 8:45 по киевскому времени.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль, комментируя заявления о том, что газ по СП-2 пустят уже с 1 октября, поставила под сомнение реализацию данного сценария, поскольку сертификация, без которой газопровод не сможет начать работу, является длительным процессом.

15 сентября глава Газпрома Алексей Миллер подчеркнул, что с 1 октября первых поставок газа по российскому трубопроводу Северный поток-2 не будет.

viber
газ ГТС Северный поток-2 Елена Зеркаль новости Украины Цена на газ в Европе
Сейчас вы просматриваете новость «Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Без очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизниБез очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизни В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезонаНастя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона Лакмусовая бумажка для Банковой: почему Арестович снова оказался в эпицентре скандалаЛакмусовая бумажка для Банковой: почему Арестович снова оказался в эпицентре скандала Затянули в подвал и снимали все на камеру: подробности тройного изнасилования 14-летней закарпаткиЗатянули в подвал и снимали все на камеру: подробности тройного изнасилования 14-летней закарпатки

Последние новости

14:14

Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа

14:12

В оккупированном Крыму дерзко отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму Видео

14:05

Сбил 11-летнюю девочку на переходе и сбежал: в Николаеве 15-летний подросток устроил смертельное ДТП Видео

13:59

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" Фото Видео

13:25

Стало известно, что сказал принц Филипп сыну Чарльзу за день до своей смерти

Реклама
13:11

В Запорожье мужчина-"лайфхакер" отрекся от имени и фамилии, лишь бы не платить алименты на детей

12:59

Гимназиада зимой и мировой чемпионат по футболу: Зеленский объявил о двух крупных турнирах в Украине

12:23

Злата Огневич сделала свой первый выбор в Холостячке: кому звезда подарила бутоньерку

12:01

Военные маневры ВСУ и решение Путина: у Зеленского допустили усиление конфликта России с Украиной

11:53

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября: обман, успех в любви, удачный день для свадьбы Видео

11:38

В Аргентине разговорчивый попугай помог найти убийц своей хозяйки

11:31

Климат меняется: синоптик объяснил, грозят ли Украине опасные природные катаклизмы

11:04

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: жизненные трудности или увеличение дохода Видео

10:30

Под Киевом реку Днепр атакует "зеленая чума" из Южной Америки

10:26

"Люди переносят COVID-19 тяжелее": в Украине увеличилось число госпитализаций, расширяют реанимации Видео

09:26

В Херсоне домашний алабай напал на ребенка: 8-летняя девочка в реанимации

09:23

"Под футболкой все синее": в Борисполе сын жестоко избил до смерти отца-тирана

08:26

Коронавирус в Украине 18 сентября: второй день подряд выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19 Видео

08:24

Затянули в подвал и снимали все на камеру: подробности тройного изнасилования 14-летней закарпатки

07:45

Так жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотят мнение

Реклама
07:38

Арахамия, Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархах Видео

07:10

ЕС бьет по России, но проблема в ФРГ и Франции: журналист объяснил ситуацию с конфликтом на Донбассе

06:29

Пенсия для Лаврова и никаких существенных изменений: что ждет Россию после выборов в Госдуму мнение

05:28

Россия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины

05:02

Всемирный день сока: польза и вред продукта для организма

04:45

Защитим кожу от непогоды: 5 главных правил осеннего ухода за кожей

04:22

Долги, закрытые школы и локдауны: эксперт спрогнозировал, к чему приведет рост ЖКХ-тарифов в Украине Видео

03:50

У Лаврова есть вторая "тайная семья": любовницу таскает по командировкам – СМИ Видео

03:31

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

03:02

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 20-26 сентября:  саме удачные дни

02:41

Социологи выяснили, в каком городе Украины Россию ненавидят больше всего – опрос

02:16

Политические "хотелки" и "нарисованные" показатели: экономист раскритиковал проект госбюджета-2022 Видео

01:38

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

01:15

Пища для ума: диетолог перечислила продукты, которые "прокачают" ваш мозг

00:51

Правильный осенний рацион: как приготовить вкусную и полезную кашу за 5 минут Видео

00:45

Впервые в истории: украинский флаг полетит на Луну

00:04

Скончалась знаменитая голливудская артистка

17 сентября, пятница
23:59

Нафтогаз уйдет "под монастырь": СМИ выяснили, что компанию ждет глобальное увольнение Видео

23:25

Данилов поставил жесткий ультиматум желающим наблюдать за выборами в Госдуму РФ на территориях ОРДЛО

22:59

"Это тоже белорусский город и земли вокруг": Лукашенко позарился на Польшу и Литву Видео

Реклама
22:45

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: в чем суть документа Видео

22:42

В Киеве поймали извращенца: педофил набросился на 8-летнюю девочку прямо в школьном туалете

22:29

Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о болезни Видео

22:25

Очередное отравление в школе: на Сумщине страдают десятки детей

21:58

Назван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно пить Видео

21:53

Мейхер взволновала воображение поклонников пикантной фотосессией

21:38

"Напрягаюсь, когда слушаю": Данилов придрался к журналисту Видео

21:35

Путин застрял в прошлом: во время голосования в Госдуму часы президента РФ показывали 10 число Видео

21:25

Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты

21:11

Признак рака: как голос может указать на смертельную болезнь Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять