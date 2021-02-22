После нового исторического рекорда курс биткоина резко рухнул

Курс биткоина установил очередной исторический максимум, но после стремительного роста стоимость криптовалюты упала на несколько тысяч долларов.
Курс биткоина установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 58 тысяч долларов по состоянию на вечер воскресенья, 21 февраля. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%. Правда, после очередного рекорда курс биткоина резко рухнул.
Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 55 865 долларов.
Самая популярная в мире криптовалюта подорожала после того, как компания Илона Маска Tesla заявила, что купила биткоины на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.
Сам Маск считает завышенными курс криптовалюты.
"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курсы биткоина и эфира завышенными", - высказался основатель "Тесла" накануне в Twitter.
В то же время компания Tesla заработала благодаря своим вложениям в криптовалюту в январе 2021-го больше, чем за весь 2020 год, благодаря продаже своих автомобилей.
Если количество биткоинов, которыми владеет Tesla, не изменилось с 31 января, то за счет стремительного роста курса криптовалюты компания заработала около 930 миллионов долларов — больше, чем 721 миллион долларов прибыли за счет авто за 2020 год, подсчитало The Times.
Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:
- Курс биткоина 16 декабря 2020 года впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
- Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
- Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
- Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.