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После нового исторического рекорда курс биткоина резко рухнул

22 февраля 2021, 09:30
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Курс биткоина установил очередной исторический максимум, но после стремительного роста стоимость криптовалюты упала на несколько тысяч долларов.

биткоин
После нового исторического рекорда курс биткоина рухнул / Reuters

Курс биткоина установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 58 тысяч долларов по состоянию на вечер воскресенья, 21 февраля. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%. Правда, после очередного рекорда курс биткоина резко рухнул.

Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 55 865 долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта подорожала после того, как компания Илона Маска Tesla заявила, что купила биткоины на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Сам Маск считает завышенными курс криптовалюты.

"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курсы биткоина и эфира завышенными", - высказался основатель "Тесла" накануне в Twitter.

В то же время компания Tesla заработала благодаря своим вложениям в криптовалюту в январе 2021-го больше, чем за весь 2020 год, благодаря продаже своих автомобилей.

Если количество биткоинов, которыми владеет Tesla, не изменилось с 31 января, то за счет стремительного роста курса криптовалюты компания заработала около 930 миллионов долларов — больше, чем 721 миллион долларов прибыли за счет авто за 2020 год, подсчитало The Times.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:

  • Курс биткоина 16 декабря 2020 года впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
  • Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
  • Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
  • Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.

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