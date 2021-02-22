После нового исторического рекорда курс биткоина резко рухнул

После нового исторического рекорда курс биткоина рухнул / Reuters

Курс биткоина установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 58 тысяч долларов по состоянию на вечер воскресенья, 21 февраля. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%. Правда, после очередного рекорда курс биткоина резко рухнул.

Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 55 865 долларов.

Самая популярная в мире криптовалюта подорожала после того, как компания Илона Маска Tesla заявила, что купила биткоины на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Сам Маск считает завышенными курс криптовалюты.

"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курсы биткоина и эфира завышенными", - высказался основатель "Тесла" накануне в Twitter.

В то же время компания Tesla заработала благодаря своим вложениям в криптовалюту в январе 2021-го больше, чем за весь 2020 год, благодаря продаже своих автомобилей.

Если количество биткоинов, которыми владеет Tesla, не изменилось с 31 января, то за счет стремительного роста курса криптовалюты компания заработала около 930 миллионов долларов — больше, чем 721 миллион долларов прибыли за счет авто за 2020 год, подсчитало The Times.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: